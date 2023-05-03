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Вблизи Донецка раздались сильные взрывы

В местных пабликах публикую фото, как недалеко от Донецка в небо подымается густой столб дыма

сегодня, 17:05
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Автор:

Кравцев Сергей

В оккупированном городе Моспино, который расположен совсем рядом с временно оккупированным Донецком, раздались взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы. 

Вблизи Донецка раздались сильные взрывы

Взрыв под Донецком. Фото: из открытых источников

В пабликах уже появились фото, на которых можно увидеть сильный пожар, а на видео слышны звуки взрывов.


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Более подробной информации по этому поводу пока не поступало.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Брянской области России два дня подряд подрывают железнодорожные пути. 1 мая сошел с рельсов поезд с нефтепродуктами и пиломатериалами. 2 мая с рельсов сошли вагоны очередного грузового поезда. О чем говорит эта партизанско-диверсионная деятельность, а также участившиеся атаки территории РФ беспилотниками? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле признали, что Украина атаковала резиденцию Путина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в это время не находился в Кремле.




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Источник: https://t.me/itsdonetsk/71990
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