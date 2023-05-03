Вблизи Донецка раздались сильные взрывы

В оккупированном городе Моспино, который расположен совсем рядом с временно оккупированным Донецком, раздались взрывы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрыв под Донецком. Фото: из открытых источников

В пабликах уже появились фото, на которых можно увидеть сильный пожар, а на видео слышны звуки взрывов.

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Более подробной информации по этому поводу пока не поступало.

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