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Ватикан сделал новое заявление о мирных переговорах, после скандальных слов Папы Римского

После критической реакции из Украины и лидеров стран союзников в Ватикане еще раз прокомментировали резонансные слова Папы Римского о мирных переговорах.

сегодня, 16:00
Автор:
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Slava Kot
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В Ватикане во второй раз прокомментировали скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах между Украиной и Россией. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что условия для мирных переговоров должны исходить от обеих стран, однако агрессор первым должен прекратить военные действия.

Ватикан сделал новое заявление о мирных переговорах, после скандальных слов Папы Римского

Папа Римский Франциск и Пьетро Паролин. Фото из открытых источников

Пьетро Паролин в интервью для итальянского издания Corriere della Sera отреагировал на критику по поводу заявления Папы Римского, в котором он призвал Украину "поднять белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией для окончания войны. Паролин объяснил, что обе страны должны идти на сближение по поводу переговоров, но Россия первая должна прекратить боевые действия.

"Очевидно, что создание таких условий является обязанностью не одной из сторон, а обеих, и первым условием, как мне кажется, является именно прекращение агрессии. Агрессоры должны первыми прекратить огонь – и затем начать переговоры", – сказал госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

Паролин добавил, что слова Папы Римского, в которых он говорит о необходимости Украины идти на мирные переговоры, следует воспринимать как проявление силы.

Напомним, что Папа Римский Франциск в интервью для шведского телевидения заявил, что когда Украина "терпит поражение", то должна показать мужество и поднять "белый флаг", который станет сигналом для мирных переговоров. В своем заявлении понтифик не указывал, нужно ли России также поднять "белый флаг".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ватикане объяснили резонансные слова Папы Римского о капитуляции Украины и указали, что понтифик остается на стороне украинского народа.

Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на заявление Папы Римского о необходимости со стороны Украины поднять "белый флаг". Критически на призывы понтифика отреагировали в Украине, Германии, Польше, Японии и других странах.



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Источник: https://www.corriere.it/esteri/24_marzo_11/parolin-la-prima-condizione-la-pace-mettere-fine-all-aggressione-1389a422-dfe5-11ee-80e9-75a3581b16b6.shtml
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 16:43

У сварливого нацизму результат його нападок на інших зовсім не той який він очікував. Як у заяві g20 зрівняли обох сторін. Так і цього разу. Показовим є твердження: "... створення таких умов є обов'язком не однієї зі сторін, а обох ...". Тобто обидві стравлені між собою юдейцями Портниковим і Соловйовим сторони, повинні взаємно і на рівних створювати умови. Нацистські ультиматуми корумпованих, що хтось повинен визнати провину і капітулювати дозволивши себе грабувати, не можна вважати прагненням до вирішення Україно-юдейської кризи.


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