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Slava Kot
В Ватикане во второй раз прокомментировали скандальное заявление Папы Римского о мирных переговорах между Украиной и Россией. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин заявил, что условия для мирных переговоров должны исходить от обеих стран, однако агрессор первым должен прекратить военные действия.
Папа Римский Франциск и Пьетро Паролин. Фото из открытых источников
Пьетро Паролин в интервью для итальянского издания Corriere della Sera отреагировал на критику по поводу заявления Папы Римского, в котором он призвал Украину "поднять белый флаг" и начать мирные переговоры с Россией для окончания войны. Паролин объяснил, что обе страны должны идти на сближение по поводу переговоров, но Россия первая должна прекратить боевые действия.
Паролин добавил, что слова Папы Римского, в которых он говорит о необходимости Украины идти на мирные переговоры, следует воспринимать как проявление силы.
Напомним, что Папа Римский Франциск в интервью для шведского телевидения заявил, что когда Украина "терпит поражение", то должна показать мужество и поднять "белый флаг", который станет сигналом для мирных переговоров. В своем заявлении понтифик не указывал, нужно ли России также поднять "белый флаг".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ватикане объяснили резонансные слова Папы Римского о капитуляции Украины и указали, что понтифик остается на стороне украинского народа.
Также "Комментарии" писали о реакции мировых лидеров на заявление Папы Римского о необходимости со стороны Украины поднять "белый флаг". Критически на призывы понтифика отреагировали в Украине, Германии, Польше, Японии и других странах.
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Ігор
сегодня, 16:43
У сварливого нацизму результат його нападок на інших зовсім не той який він очікував. Як у заяві g20 зрівняли обох сторін. Так і цього разу. Показовим є твердження: "... створення таких умов є обов'язком не однієї зі сторін, а обох ...". Тобто обидві стравлені між собою юдейцями Портниковим і Соловйовим сторони, повинні взаємно і на рівних створювати умови. Нацистські ультиматуми корумпованих, що хтось повинен визнати провину і капітулювати дозволивши себе грабувати, не можна вважати прагненням до вирішення Україно-юдейської кризи.