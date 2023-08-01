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Вашингтон отреагировал на ядерные угрозы Медведева

США назвали ядерные угрозы Медведева безрассудными и безответственными

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Угрозы применить ядерное оружие, которые время от времени звучат от заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, являются безрассудной и безответственной риторикой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности при Белом доме, сообщает "CNN".

Вашингтон отреагировал на ядерные угрозы Медведева

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

В США подтвердили, что до сих пор не зафиксировано никаких признаков того, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия.


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"Применение ядерного оружия в Украине – или где бы то ни было бы катастрофическим для всего мира и имело бы серьезные последствия для России", — заявляют в Совета нацбезопасности при Белом доме.

Представитель Совета нацбезопасности подчеркнул, что США внимательно мониторят ситуацию и следят за происходящим, но пока нет повода для корректировки ядерной позиции страны.

Стоит отметить, что Медведев в очередной разошелся в угрозах в адрес стран Запада. Бывший президент России заявил, что если контрнаступление украинских военных будет успешным, то российскому командованию придется отдать приказ о применении ядерного оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — заместитель председателя Совета Безопасности РФ, экс-президент Дмитрий Медведев пригрозил войной тем странам, которые попытаются арестовать российского президента Владимира Путина в рамках ордера, выданного Международным уголовным судом (МУС). В свою очередь, в США отметили, что любая европейская страна, ратифицировавшая Римский статут (устав МУС), имеет полное право арестовать Путина. О чем говорят эти российские и американские заявления? Как ситуация с ордером "для Путина" может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Киеву важно получить гарантии безопасности от США – могут ли возникнуть проблемы с Трампом.




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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-07-31-23/index.html
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