Почему Киеву важно получить гарантии безопасности от США – могут ли возникнуть проблемы с Трампом

На этой неделе Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности (будут действовать до вступления нашей страны в НАТО), сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Тем временем экс-президент, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине, аргументируя это необходимостью сотрудничества Администрации действующего президента – демократа Джо Байдена – в расследовании в отношении вероятных коррупционных дел "клана Байдена". Каковы перспективы получения Украиной реальных гарантий безопасности? Как кейс российско-украинской войны будет разыгрываться в президентской гонке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

США и Украина. Фото: из открытых источников

Для нас лучшим вариантом будет сохранение нынешней администрации демократов

Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:

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"Диалог по поводу возможных гарантий безопасности Украине, разумеется, нужно продолжать. Переговоры с Вашингтоном по этому вопросу носят приоритетный характер. Однако я вижу это как довольно длительный процесс. Пока выглядит так, что нам не готовы дать нечто большее, чем дают за последние полтора года. То есть – оружие и финансовую помощь. Однако если закрепить даже такой формат помощи на перспективу, желательно на постоянной основе, то это уже будет прогресс. Хотя я бы не назвал это гарантиями безопасности".

Что касается темы Украины в американской политической борьбе, то она, по мнению эксперта, точно будет звучать.

"Очевидно, что Трамп и его союзники в Конгрессе сделали на это ставку, – считает Владимир Дубовик. – При этом республиканцы-сторонники продолжения помощи Украине тоже есть. В том числе – в Конгрессе. Это убедительно показали последние голосования в Палате представителей".

Однако, продолжает эксперт, убедительного кандидата от этого сегмента в Республиканской партии, который бы мог кинуть реальный вызов Трампу на выборах 2024 года, не видно.

"Поэтому, объективно, конечно, для нас лучшим вариантом будет сохранение нынешней администрации демократов, даже с учетом некоторых упреков, которые мы иной раз в их адрес высказываем", – констатирует Владимир Дубовик.

Нюанс с Трампом и с республиканцами в том, что они, получая власть, сами вынуждены идти в русле тренда

Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин предполагает, что получение Украиной гарантий безопасности от США – достаточно реалистичный сценарий. Подобную практику, напоминает он, Штаты применяли по отношению к тем же Южной Корее, Японии. Они, как и Украина, не входят пока в блок НАТО, но имеют определенные гарантии безопасности непосредственно от США.

"В ситуации на сейчас получить нечто подобное (на период до вступления в Альянс) было бы весьма позитивно для Украины. Тем более, что, как мне кажется, общественные настроения в США (всегда влияющие на политикум) – могут подталкивать к тому, чтобы что-то подобное предоставить нашей стране, – отмечает эксперт. – Тем более, что вопрос Украины, так или иначе, присутствует в американской повестке дня".

Понятное дело, продолжает Алексей Якубин, что трамписты сейчас пытаются раскручивать старое дело сына Байдена, связанное, в том числе, с Украиной. И оно, считает политолог, будет иметь влияние на внутреннюю политику США.

"Но, – подчеркивает эксперт, – в целом вопрос поддержки Украины важен как для демократов, так и для республиканцев. И с разворачиванием избирательной кампании украинский кейс будет лишь актуализироваться. У меня есть гипотеза, что Администрация Байдена может предоставить Украине некие мощные гарантии и даже пригласить в НАТО в разгар избирательной гонки. Как раз на это время приходится юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне. В итоге трамписты и Трамп будут вынуждены или поддержать такую позицию, или откровенно идти против нее".

По словам политолога, нюанс с Трампом и с республиканцами (и это видно даже по республиканскому большинству в нижней палате Конгресса) в том, что они, получая власть, сами вынуждены идти в русле тренда. А тренд в данный момент – в поддержке Украины. И даже если Трамп вновь придет к власти, развернуть корабль на 180 градусов ему будет достаточно сложно, акцентирует Алексей Якубин.

"Стратегия Украины — максимально сохранять двухпартийный консенсус, работать и с демократами, и с республиканцами, – уверен он. – Не пытаться делать акцент на одного кандидата. И пробовать пройти между капелек американской политики. Это вполне возможно. Так действует тот же Израиль и ряд других государств".

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