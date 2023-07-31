Почему Киеву важно получить гарантии безопасности от США – могут ли возникнуть проблемы с Трампом

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Кравцев Сергей
На этой неделе Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности (будут действовать до вступления нашей страны в НАТО), сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Тем временем экс-президент, вероятный кандидат от Республиканской партии на выборах 2024 года Дональд Трамп требует от Конгресса США прекратить военную помощь Украине, аргументируя это необходимостью сотрудничества Администрации действующего президента – демократа Джо Байдена – в расследовании в отношении вероятных коррупционных дел "клана Байдена". Каковы перспективы получения Украиной реальных гарантий безопасности? Как кейс российско-украинской войны будет разыгрываться в президентской гонке? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
США и Украина. Фото: из открытых источников
Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:
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Что касается темы Украины в американской политической борьбе, то она, по мнению эксперта, точно будет звучать.
Однако, продолжает эксперт, убедительного кандидата от этого сегмента в Республиканской партии, который бы мог кинуть реальный вызов Трампу на выборах 2024 года, не видно.
Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин предполагает, что получение Украиной гарантий безопасности от США – достаточно реалистичный сценарий. Подобную практику, напоминает он, Штаты применяли по отношению к тем же Южной Корее, Японии. Они, как и Украина, не входят пока в блок НАТО, но имеют определенные гарантии безопасности непосредственно от США.
Понятное дело, продолжает Алексей Якубин, что трамписты сейчас пытаются раскручивать старое дело сына Байдена, связанное, в том числе, с Украиной. И оно, считает политолог, будет иметь влияние на внутреннюю политику США.
По словам политолога, нюанс с Трампом и с республиканцами (и это видно даже по республиканскому большинству в нижней палате Конгресса) в том, что они, получая власть, сами вынуждены идти в русле тренда. А тренд в данный момент – в поддержке Украины. И даже если Трамп вновь придет к власти, развернуть корабль на 180 градусов ему будет достаточно сложно, акцентирует Алексей Якубин.
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Ігор
сегодня, 13:23
Ані з Трампом ані з республіканцями в світі проблем не буде. Постраждає тільки екстремізм. Тому маразм Байден прагне як можна більше збільшити ескалацію війни. Щоб створити наступнику велику перешкоду для вирішення конфлікту.