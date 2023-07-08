logo

BTC/USD

30160.30

ETH/USD

1847.33

LTC/USD

97.41

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Вагнеровцы рассказали о своих планах: "Предстоит большая работа"
commentss НОВОСТИ Все новости

Вагнеровцы рассказали о своих планах: "Предстоит большая работа"

Наемники ЧВК "Вагнер" воевали за путинскую Россию в Африке, на Ближнем Востоке и против Украины, но после мятежа Пригожина "уходят в Белорусь"

8 июля 2023, 22:59
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Один из командиров-главарей ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров рассказал одному из телеграмм-каналов, близких правителю Белоруси Лукашенко, о планах наемников. Об этом сообщают "Комментарии".

Вагнеровцы рассказали о своих планах: "Предстоит большая работа"

Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин

Напомним, что одним из условий урегулирования мятежа Пригожина стало предоставление ЧВК "Вагнер" возможности "уйти в Белоруссию", где для них уже подготовили полевой лагерь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам Елизарова, Пригожиным принято решение "всех отпустить отдохнуть".

"Дать возможность всем отдохнуть перед большой работой, которую предстоит нам сделать, такое решение принял совет командиров", — заявил наемник.

Как говорит Елизаров, "в ближайшей перспективе, как я и сказал, нам предстоит много работы".

Правда, под ней он подразумевает проведение "ротации" личного состава, "выход в Беларусь", где "предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Беларуси и наладить логистику". 

Напомним, что по данным Пригожина, которые могут занижены, ЧВК "Вагнер" потерял в боях за Бахмут 20 тысяч убитыми. С деятельностью этого подразделения связывают совершение тяжких военных преступлений. В частности, вагнеровцам приписывают отрезание головы украинскому военнопленному.

Из-за перемещения ЧВК "Вагнер" Польша и Украина усилили свои границы с Беларусью.

Тем временем, в Кремле униженно прокомментировали "выдачу главарей Азова".

В Украине снова пересчитали население

А в Минобороны рассказали, как будут применять кассетные боеприпасы.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!