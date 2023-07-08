Вагнеровцы рассказали о своих планах: "Предстоит большая работа"

Один из командиров-главарей ЧВК "Вагнер" Антон Елизаров рассказал одному из телеграмм-каналов, близких правителю Белоруси Лукашенко, о планах наемников. Об этом сообщают "Комментарии".

Главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин

Напомним, что одним из условий урегулирования мятежа Пригожина стало предоставление ЧВК "Вагнер" возможности "уйти в Белоруссию", где для них уже подготовили полевой лагерь.

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По словам Елизарова, Пригожиным принято решение "всех отпустить отдохнуть".

"Дать возможность всем отдохнуть перед большой работой, которую предстоит нам сделать, такое решение принял совет командиров", — заявил наемник.

Как говорит Елизаров, "в ближайшей перспективе, как я и сказал, нам предстоит много работы".

Правда, под ней он подразумевает проведение "ротации" личного состава, "выход в Беларусь", где "предстоит провести подготовку баз, полигонов, провести согласования с местными органами самоуправления и администрациями, организовать взаимодействие с силовыми ведомствами Беларуси и наладить логистику".

Напомним, что по данным Пригожина, которые могут занижены, ЧВК "Вагнер" потерял в боях за Бахмут 20 тысяч убитыми. С деятельностью этого подразделения связывают совершение тяжких военных преступлений. В частности, вагнеровцам приписывают отрезание головы украинскому военнопленному.

Из-за перемещения ЧВК "Вагнер" Польша и Украина усилили свои границы с Беларусью.

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