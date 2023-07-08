В Украине снова пересчитали население

Сейчас в Украине проживает около 33,8 млн. населения, что составляет на 7 млн. человек меньше, по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на анализ, проведённый специалистами гражданской сети ОПОРА.

Количество жителей Украины сократилось из-за войны

Организация ссылается на отчет Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи. Согласно отчету, на 100 жителей Украины приходится 143 сим-карты. Учитывая, что сейчас в Украине 48,3 млн активных карт, население Украины составляет 33,8 млн.

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В Киеве проживает 3 млн человек, на Днепропетровщине 2,97 млн, а на Харьковщине 2,66 млн. Еще два наиболее заселенных региона страны — Одесщина и Львовщина, где проживают 2,05 и 2,45 млн. человек соответственно. Наименее заселенными регионами, согласно отчету, есть Кропивниччина, Черновицкая и Черниговская области, где проживают 0,85 млн., 0,86 млн. и 0,93 млн. человек соответственно.

С конца 2021 года население Украины сократилось примерно на 7 млн.

Интересно отметить, что по альтернативным подсчетам экспертов Украинского института будущего в Украине осталось 29 млн. человек, не вернулось 8,6 млн. человек, которые покинули страну с началом широкомасштабного вторжения.

Кроме того, коэффициент фертильности уже упал ниже 1, тогда как для роста численности населения Украины должно быть больше 2.

Тем временем, командиры подразделений, защищавших Мариуполь, возвращаются в Украину.

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