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"Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши: подробности

Инструктора "ЧВК Вагнер" обучают белорусов, готовых принимать участие в боевых условиях против стран НАТО

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Командиры ЧВК "Вагнер", которые находятся в Беларуси, активно занялись поиском людей, готовых воевать против Польши и Литвы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши: подробности

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

По информации ЦНС, во время учений, которые проходят среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси, происходит набор в ряды "ЧВК Вагнер". 


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Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья, среди военнослужащих ВС РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов "ЧВК Вагнер", одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, уверяя, что контрнаступление Украины якобы провалилось, а также заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), по мнению которых, вагнеровская возня в Беларуси и заявления Путина с Лукашенко вокруг этого – именно ИПСО, а наемники не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока не будут перевооружены механизированной техникой. Согласны ли с данными утверждениями? К чему может привести игра вагнеровцами на белорусской территории, зачем Кремль пытается "качать" Польшу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Арестович рассказал, действительно ли "вагнеровцы" собрались на "экскурсию" в Польшу.




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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vagner-shukaye-bilorusiv-yaki-gotovi-voyuvaty-proty-lytvy-ta-polshhi/?fbclid=IwAR3t3RaGXW6yFxD2ogO7SFd_1-V2O6mLhIll6aO_AepXyZwZT9YCu7gN-AQ
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