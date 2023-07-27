"Вагнер" вербует белорусов, готовых воевать против Литвы и Польши: подробности

Командиры ЧВК "Вагнер", которые находятся в Беларуси, активно занялись поиском людей, готовых воевать против Польши и Литвы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Вагнеровцы. Фото: из открытых источников

По информации ЦНС, во время учений, которые проходят среди военнослужащих Вооруженных сил Беларуси, происходит набор в ряды "ЧВК Вагнер".

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Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья, среди военнослужащих ВС РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов "ЧВК Вагнер", одно из условий контракта – готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко усилили информационные операции в отношении Запада, уверяя, что контрнаступление Украины якобы провалилось, а также заявляя, что "ЧВК Вагнер" якобы представляет угрозу для Польши. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), по мнению которых, вагнеровская возня в Беларуси и заявления Путина с Лукашенко вокруг этого – именно ИПСО, а наемники не представляют военной угрозы для Польши или Украины, пока не будут перевооружены механизированной техникой. Согласны ли с данными утверждениями? К чему может привести игра вагнеровцами на белорусской территории, зачем Кремль пытается "качать" Польшу? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Алексей Арестович рассказал, действительно ли "вагнеровцы" собрались на "экскурсию" в Польшу.



