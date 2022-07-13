В Запорожской ОВА показали результат российского удара по городу Запорожье (ФОТО)

В Запорожской областной военной администрации показали фотографии последствий ракетного обстрела города Запорожье. Фото опубликовал глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем официальном Telegram-канале.

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Напомним, сегодня (13 июля) россия обстреляла ракетами город Запорожье. Ракеты попали в одно из предприятий города. Согласно предварительным данным, в результате обстрела ранения получили семь человек.

Александр Старух показал фотографию с места событий.

"Результат попадания вражеской ракеты в предприятие в Запорожье. Более подробная информация со временем.", — Старух.

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