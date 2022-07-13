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В Запорожской ОВА показали результат российского удара по городу Запорожье (ФОТО)

Александр Старух показал фотографию с места событий

сегодня, 18:59
Автор:

Денис
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В Запорожской областной военной администрации показали фотографии последствий ракетного обстрела города Запорожье. Фото опубликовал глава Запорожской ОВА Александр Старух в своем официальном Telegram-канале.

В Запорожской ОВА показали результат российского удара по городу Запорожье (ФОТО)

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

Напомним, сегодня (13 июля) россия обстреляла ракетами город Запорожье. Ракеты попали в одно из предприятий города. Согласно предварительным данным, в результате обстрела ранения получили семь человек. 

Александр Старух показал фотографию с места событий. 

"Результат попадания вражеской ракеты в предприятие в Запорожье. Более подробная информация со временем.", — Старух. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Еврокомиссии дали разъяснения по транзиту товаров в Калининград: что известно. Запрещен только транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторами. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Читайте также о том, что наговорил себе статью: российскому комику грозит 7 лет тюрьмы за поддержку Украины. Комика могут задержать в Турции и экстрадировать в Россию. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в оккупированном Мелитополе у оккупантов паника – срочно собрали коллаборантов: что произошло. Российские оккупанты в Мелитополе готовятся к наступлению ВСУ. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что генерал дал ответ про удар по Крымскому мосту, объяснив, как ВСУ будут освобождать юг. ВСУ важно перерезать пути переброски резервов оккупантов, усиление живой силой, техникой, вооружением. 



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Источник: https://t.me/starukhofficial
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