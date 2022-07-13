В оккупированном Мелитополе у оккупантов паника – срочно собрали коллаборантов: что произошло

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, который раньше считался тылом врага, россияне больше не чувствуют себя в безопасности. Захватчики принялись укреплять оборону, готовясь к наступлению украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

Самопровозглашенный глава департамента здравоохранения, назначенный россиянами, в Мелитополе экстренно собрал совещание, где выдал указания всем коллаборантам и назначенным уже россиянами руководителям учреждений здравоохранения готовить продукты питания, воду и оперативно заклеивать скотчем окна. Если говорить проще, то оккупанты понимают, что украинская армия готовит контрнаступление, которое произойти может совсем скоро.

Фёдоров отметил, оккупанты признают, что за последние две недели ситуация очень усложнилась. Российские захватчики поменяли своё мнение, они больше не считают Мелитополь безопасной территорией, где можно по-тихому отсидеться. Недавно захватчики не пропускали людей через блокпост в Васильевке. Таким образом россияне пытались прикрыться людьми, как "живым щитом", чтобы за это время провести передислокацию на фронте.

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