В Запорожской области высадился российский десант

В оккупированную часть Запорожской области завезен "десант" политтехнологов партии "Единая Россия", который будет готовить агитаторов и информаторов для незаконных псевдовыборов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на мелитопольского мэра Ивана Федорова.

Украине не признает "выборы" оккупантов

По данным Генштаба, оккупанты начали подготовку для агитации перед так называемыми "выборами" на захваченных территориях. Они почти год назад прислали политтехнолога Толмачева, контролирующего политические вопросы. Кроме этого, создали "кучу пропагандистских помоек", чтобы влиять на жителей временно оккупированных территорий, пишет Федоров. А теперь предусматривается прибытие представителей от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из местных коллаборантов.

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– Украина не признает незаконные выборы на ВОТ. А все, кто будет участвовать в организации фейкового волеизъявления, будут наказаны согласно украинскому законодательству, — отмечает мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Напомним, что Центральная избирательная комиссия Украины в своем постановлении подчеркнула, что проведение в сентябре 2023 года так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Запорожской области, это грубое нарушение норм как украинского, так и международного права.

"Всех граждан Украины – избирателей, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, Центральная избирательная комиссия Украины призывает воздержаться от участия в любых мероприятиях, в частности, формировании так называемых избирательных органов, распространении информации или агитации, наблюдении за псевдовыборами и других мероприятиях, направленных на организацию их подготовки и проведения, тем самым продемонстрировать свою гражданскую позицию, поддержать территориальную целостность Украины и единство Украинского народа", — говорится в заявлении ЦИК Украины.

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