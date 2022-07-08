logo

BTC/USD

21397.61

ETH/USD

1212.24

LTC/USD

51.25

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Запорожской области оккупанты разбомбили сами себя: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

В Запорожской области оккупанты разбомбили сами себя: подробности

В результате огневого поражения погиб один оккупант и еще двое получили ранения

сегодня, 14:17
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Запорожской области российские войска уничтожают сами себя. Об этом сообщает Запорожская военная администрация в своем официальном Telegram-канале. 

В Запорожской области оккупанты разбомбили сами себя: подробности

Армия РФ

Так, Запорожская ОВА, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщает, что вражеские войска нанесли удар по своим же позициям в Запорожской области.

"Отдельные подразделения реактивной артиллерии российских оккупационных войск не совсем поддерживают проведение так называемой спецоперации и подсознательно помогают Вооруженным Силам Украины проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск. Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное.", — Запорожская ОВА. 

Сообщается, что в результате огневого поражения погиб один оккупант и еще двое получили ранения. Также подтверждено уничтожения склада боеприпасов. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что куда повернет фронт: эксперты озвучили прогноз – где теперь будет горячее всего. Россияне сразу нацеливаются на Краматорск и Славянск, при этом продолжаются ракетные удары по разным городам, артобстрелы Донбасса, Харькова, удары по Сумщине с российской территории. 

Читайте также о том, что эскалация Казахстана с РФ повышается: Токаев экстренно обратился за помощью к США. Неприятности посыпались на нефтяную отрасль Казахстана после того, как Токаев отказался признать "ДНР" и "ЛНР" и предложил Европе помощь в стабилизации энергетических рынков. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что на бывшего премьер министра Японии совершено покушение: в Сети появилось видео нападения. В настоящий момент врачи борются за жизнь Абэ. 

Также "Комментарии" информировали о том, что на Донбассе в тылу противника снова мощные взрывы: что известно (ВИДЕО). Инцидент произошел в городе Шахтерск. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/zoda_gov_ua/10156
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!