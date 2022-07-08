В Запорожской области оккупанты разбомбили сами себя: подробности

В Запорожской области российские войска уничтожают сами себя. Об этом сообщает Запорожская военная администрация в своем официальном Telegram-канале.

Армия РФ

Так, Запорожская ОВА, ссылаясь на данные украинской разведки, сообщает, что вражеские войска нанесли удар по своим же позициям в Запорожской области.

"Отдельные подразделения реактивной артиллерии российских оккупационных войск не совсем поддерживают проведение так называемой спецоперации и подсознательно помогают Вооруженным Силам Украины проводить демилитаризацию своих же российских оккупационных войск. Не так давно подразделение РСЗО оккупанта нанесло огневое поражение своих позиций вблизи населенного пункта Нескучное.", — Запорожская ОВА.

Сообщается, что в результате огневого поражения погиб один оккупант и еще двое получили ранения. Также подтверждено уничтожения склада боеприпасов.

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