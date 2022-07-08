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На Донбассе в тылу противника снова мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Инцидент произошел в городе Шахтерск

сегодня, 12:28
Автор:

Денис
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В тылу оккупантов прогремели очередные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

На Донбассе в тылу противника снова мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

Армия РФ

Как стало известно, сегодня утром во временно оккупированном городе Шахтерск (Донецкая область) произошли взрывы. 

"Ни дня без хлопка не может дядюшка "Ленд Лиз" .На этот раз он передал привет "не складам с БК и ГСМ" рашистов в Шахтерске. Но это не точно. Ибо, скорее всего, орки снова жарили шашлык и курили в неустановленном месте", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом опубликовал видео с места событий на котором запечатлен момент взрыва. 

Отметим, что также сегодня прогремели взрывы во временно оккупированной Новой Каховке

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что без поддержки Украина не останется: о чем говорит заявление Зеленского и при чем здесь Джонсон. Несмотря на внутриполитические процессы в Великобритании и США — Украина остается в центре интересов этих двух стран. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что юбилейная Чернобаевка: ВСУ нанесли мощный удар по армии оккупантов — подробности. ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Чернобаевке. 

Также "Комментарии" информировали о том, что "Мы всерьез еще ничего не начинали": Путин сделал заявление о войне в Украине. Президент РФ Путин на 134-й день войны решил "запугать" Украину. 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR3lij3Zb_KQYae95rz_pjw3UnmELZVkT6zqHFBB57F3o8Fw_OaZYig4jj4
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