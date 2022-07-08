На Донбассе в тылу противника снова мощные взрывы: что известно (ВИДЕО)

В тылу оккупантов прогремели очередные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Армия РФ

Как стало известно, сегодня утром во временно оккупированном городе Шахтерск (Донецкая область) произошли взрывы.

"Ни дня без хлопка не может дядюшка "Ленд Лиз" .На этот раз он передал привет "не складам с БК и ГСМ" рашистов в Шахтерске. Но это не точно. Ибо, скорее всего, орки снова жарили шашлык и курили в неустановленном месте", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом опубликовал видео с места событий на котором запечатлен момент взрыва.

Отметим, что также сегодня прогремели взрывы во временно оккупированной Новой Каховке.

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