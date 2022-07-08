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В оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

В Херсонской области прогремели взрывы

сегодня, 10:23 comments1038
Автор:

Денис
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В Новой Каховке (Херсонская область) прогремели мощные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. 

В оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, сегодня утром (8 июля) во временно оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы. 

"Дядюшка "Ленд Лиз" отказывается сидеть на одном месте. Ему становится грустно. Поэтому он под самое утро решил Новую Каховку посетить, потому что ну очень привлекательные там, уже можно сказать были "не склады из БК и ГСМ" оккупантов.", — пишет СтратКом ВСУ. 

Также СтратКом публикует видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Очень содержательный день": Зеленский предупредил украинцев о важных новостях. Президент говорит, что в пятницу будет много внутриукраинских новостей. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что у Зеленского отреагировали на заявление Путина усилить войну против Украины. Мнение о геноциде против украинского народа еще раз подтвердилось. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Мы всерьез еще ничего не начинали": Путин сделал заявление о войне в Украине. Президент РФ Путин на 134-й день войны решил "запугать" Украину. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Астафьева жестко отреагировала на тех, кто показывает "красивую жизнь" во время войны. Астафьева рассказала, что она думает о людях, которые во время войны в Украине демонстрируют свою "спокойную и красивую жизнь". 



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Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR2Y2Ks11sL_vt6dAu5cDIFL-cL7pJwc7ErDGnccGQFkwJ4v4pHnZxTffrg
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