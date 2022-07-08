В оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы: что известно (ВИДЕО)

В Новой Каховке (Херсонская область) прогремели мощные взрывы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Центра стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным СтратКома ВСУ, сегодня утром (8 июля) во временно оккупированной Новой Каховке прогремели взрывы.

"Дядюшка "Ленд Лиз" отказывается сидеть на одном месте. Ему становится грустно. Поэтому он под самое утро решил Новую Каховку посетить, потому что ну очень привлекательные там, уже можно сказать были "не склады из БК и ГСМ" оккупантов.", — пишет СтратКом ВСУ.

Также СтратКом публикует видео с места событий.

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