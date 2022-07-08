У Зеленского отреагировали на заявление Путина усилить войну против Украины

Прозвучавшая из уст российского президента фраза о том, что Россия готова воевать в Украине "до последнего украинца" еще раз подтверждает тот тезис, который озвучивался ранее – Москва развязала эту войну, как "продуманный российский геноцид". Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

На Банковой назвали выдумками российской пропаганды так называемый "план коллективного Запада", потому что его не существует и никогда не было. В то же время есть конкретный факт, который говорит о том, что российская армия вторглась в суверенную украинскую территорию и ведет войну против украинского народа, ежедневно обстреливает территорию Украины, убивает мирных граждан Украины.

"Мантра господина Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", — написал Подоляк.

Отметим, такое заявление Офиса президента появилось, как реакция на заявление президента России Путина 7 июля, когда он предупредил о том, что Россия всерьез войну против Украины еще даже не начинала. При этом российский диктатор попытался обвинить Запада в том, что это якобы он подталкивает страну-агрессора воевать "до последнего украинца". Также Путин в свойственной российским пропагандистам форме заявил, что Россию невозможно победить на поле боя.

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