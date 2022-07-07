Юбилейная Чернобаевка: ВСУ нанесли мощный удар по армии оккупантов - подробности

Украинские воины продолжают наносить удары по оккупантам. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Так, по данным Арестовича, сегодня днем (7 июля) по скоплению техники российских захватчиков в Чернобаевке был нанесён очередной удар.

"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й.", — пишет Арестович.

Отмечается, что горение и детонация боеприпасов продолжается уже на протяжении часа.

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