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Юбилейная Чернобаевка: ВСУ нанесли мощный удар по армии оккупантов - подробности

ВСУ нанесли мощный удар по оккупантам в Чернобаевке

сегодня, 16:52
Автор:

Денис
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Украинские воины продолжают наносить удары по оккупантам. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Юбилейная Чернобаевка: ВСУ нанесли мощный удар по армии оккупантов - подробности

ВСУ

Так, по данным Арестовича, сегодня днем (7 июля) по скоплению техники российских захватчиков в Чернобаевке был нанесён очередной удар. 

"Знаю, знаю, оно уже не так, как раньше, но юбилейный раз неудобно промолчать. Чернобаевка, 25-й.", — пишет Арестович. 

Отмечается, что горение и детонация боеприпасов продолжается уже на протяжении часа. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что визит российской делегации на саммит стран G20: какой будет реакция участников и что предложит РФ. Эксперты обьяснили, чего ожидать от российской делегации на саммите и каковы будут результаты. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что к Медведеву приставили психиатра: что произошло с кремлевским пропагандистом. Неудачная попытка суицида, которую якобы пытался осуществить Дмитрий Медведев, повлекла за собой печальные последствия. Подробно об этом вы можете прочитать  на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что армия оккупантов усиливается и может пойти в наступление на Запорожье: подробности. Анна Маляр рассказала об обстановке на Запорожском направлении. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что почему Джонсон внезапно уходит в отставку – что ждет Украину после его ухода. Причины отставки британского премьера не связаны с войной России против Украины, отставка Джонсона — внутриполитический процесс Великобритании. 



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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich
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