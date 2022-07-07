Армия оккупантов усиливается и может пойти в наступление на Запорожье: подробности

Оккупанты могут проводить наступательные действия в направлении Запорожья. Об этом сообщила Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 7 июля в медиацентре "Украина".

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Так, ссылаясь на Главное управление разведки МО Украины, Маляр рассказала, что на Запорожском направлении не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершения обхода в направлении Великая Новоселка – Покровское очевидно с целью окружения украинских подразделений.

"Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются, как минимум пятью батальонными тактическими группами", — Маляр.

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