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Армия оккупантов усиливается и может пойти в наступление на Запорожье: подробности

Анна Маляр рассказала об обстановке на Запорожском направлении

сегодня, 16:32
Автор:

Денис
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Оккупанты могут проводить наступательные действия в направлении Запорожья. Об этом сообщила Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге 7 июля в медиацентре "Украина". 

Армия оккупантов усиливается и может пойти в наступление на Запорожье: подробности

Армия РФ

Так, ссылаясь на Главное управление разведки МО Украины, Маляр рассказала, что на Запорожском направлении не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья или совершения обхода в направлении Великая Новоселка – Покровское очевидно с целью окружения украинских подразделений. 

"Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются, как минимум пятью батальонными тактическими группами", — Маляр. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что почему Джонсон внезапно уходит в отставку – что ждет Украину после его ухода. Причины отставки британского премьера не связаны с войной России против Украины, отставка Джонсона — внутриполитический процесс Великобритании. 

Читайте также о том, что владелец медиа-холдинга Комментарии предложил пригласить Джонсона на должность премьера Украины. Виктор Гольдский выдвинул идею сделать британцу предложение занять руководящий пост в украинском правительстве. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что "Я есть народ": в Херсоне показали, какие чеки выдают людям в магазинах (ФОТО). Херсонские предприниматели подбадривают людей, продолжая верить, что город будет освобожден от оккупантов. 

Также "Комментарии" информировали о том, что кто может заменить Джонсона в должности: кандидаты. Премьером Великобритании осенью изберут другого политика – Джонсон ушел в отставку. 




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oFMwQoQHZ8A&t=420s
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