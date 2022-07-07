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«Я есть народ»: в Херсоне показали, какие чеки выдают людям в магазинах (ФОТО)

Херсонские предприниматели подбадривают людей, продолжая верить, что город будет освобожден от оккупантов

сегодня, 15:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на продолжающуюся оккупацию народное сопротивление в Херсоне лишь нарастает. Поднимать дух населения и ждать прихода ВСУ херсонским партизанам помогают местные предприниматели. Так в одном из магазинов покупателям выдают чеки, внизу которых цитата украинского поэта Павла Тычины. 

«Я есть народ»: в Херсоне показали, какие чеки выдают людям в магазинах (ФОТО)

Херсон. Фото: из открытых источников

"Я есть народ, которого правды сила никем завоевана еще не была", – такую надпись видно в чеке, фото которого уже появилось в сети.

Стоит отметить, что из временно оккупированного Херсона постоянно приходят сообщения о народном сопротивлении, о том, что набирает обороты партизанское движение.

Так портал "Комментарии" сообщал, что херсонские партизаны записали очередное видеообращение к оккупантам, предупредив тех, что расплата обязательно к ним придет. В видеообращении говорится о том, что херсонские партизаны продолжают успешно передавать информацию украинским защитникам и уничтожение склада с вражескими боеприпасами возле ж/д вокзала тоже не обошлось без их участия.                                                                                                                                                                                          

Читайте на портале "Комментарии" — слишком рано глава Минобороны страны-агрессора Сергей Шойгу отчитался Путину об оккупации всей Луганщины и выходе на административные границы области: Сергей Гайдай раскрыл подробности, где до сих пор идут тяжелые бои.

Также издание "Комментарии" сообщало — обещанное Украине вооружение идет, но долго и мало: почему так – кто и что сдерживает Запад. Об этом рассказали эксперты в эксклюзивном интервью.

«Я есть народ»: в Херсоне показали, какие чеки выдают людям в магазинах (ФОТО) - фото 2



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Источник: https://comments.ua/
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