«Я есть народ»: в Херсоне показали, какие чеки выдают людям в магазинах (ФОТО)

Несмотря на продолжающуюся оккупацию народное сопротивление в Херсоне лишь нарастает. Поднимать дух населения и ждать прихода ВСУ херсонским партизанам помогают местные предприниматели. Так в одном из магазинов покупателям выдают чеки, внизу которых цитата украинского поэта Павла Тычины.

Херсон. Фото: из открытых источников

"Я есть народ, которого правды сила никем завоевана еще не была", – такую надпись видно в чеке, фото которого уже появилось в сети.

Стоит отметить, что из временно оккупированного Херсона постоянно приходят сообщения о народном сопротивлении, о том, что набирает обороты партизанское движение.

Так портал "Комментарии" сообщал, что херсонские партизаны записали очередное видеообращение к оккупантам, предупредив тех, что расплата обязательно к ним придет. В видеообращении говорится о том, что херсонские партизаны продолжают успешно передавать информацию украинским защитникам и уничтожение склада с вражескими боеприпасами возле ж/д вокзала тоже не обошлось без их участия.

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