В ВСУ рассказали, почему Россия сегодня бросила все свои ресурсы для ракетного удара по Украине

Сегодняшняя ракетная атака страны-агрессора по энергетическим объектам Украины имела одну цель – россияне рассредоточенными силами пытались истощить украинскую противовоздушную оборону. Именно поэтому были серии массированных ударов с разных направлений. Как передает издание "Комментарии", об этом во время общенационального телемарафона рассказала представитель Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

В ОК "Юг" уточнили, что сегодня оккупанты применили стратегическую авиацию с разных сторон, а также вывели на дежурство ракетоноситель, которого не было утром.

"Мы сообщали о том, что они вполне вероятно могут привлечь такой максимальный ресурс, и они это сделали", — сказала Гуменюк.

По ее словам, ракетоноситель, из которого сегодня утром было выпущено 5 ракет, до сих пор остается в море.

Наталья Гуменюк проинформировала, что по югу Украины выпущено 11 ракет: 5 из них с моря, остальные – с воздуха. Все они были направлены на объекты энергетической и критической инфраструктуры. Здесь цели оккупанты не меняют.

Как сообщали "Комментарии", 16 декабря 2022 года Россия осуществила очередной массированный ракетный обстрел Украины. Всего было запущено 76 ракет, из которых войска воздушных сил уничтожили 60.



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