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Генерал назвал главный провал Кремля: что Россия больше всего хотела уничтожить в первые дни войны

Генерал Михаил Забродский считает, что огромным просчетом Кремля была уверенность, что ПВО и авиация Украины - уничтожены

сегодня, 16:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия в первые дни войны строила планы провести воздушный блицкриг и уничтожить всю противовоздушную оборону и авиацию Украины. В итоги, агрессор думал, что ему это удалось, но позже понял, что все заявления оказались ложными. Украинская ПВО и авиация выстояла. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на генерала Михаила Забродского в материале "Укринформ".

Генерал назвал главный провал Кремля: что Россия больше всего хотела уничтожить в первые дни войны

Михаил Забродский. Фото: из открытых источников

Михаил Забродский отметил, что российская армия планировала полностью уничтожить украинскую ПВО, а через неделю – оставшуюся авиацию. Однако противнику не удалось этого сделать.

"В реальности украинская ПВО выстояла и отчаянно продолжала сопротивляться. Недооценив уровень ее живучести, а также стойкость, отвагу и упрямство наших летчиков и зенитчиков, враг дерзко списал ее с расчетов", — рассказал генерал.

По его словам, самообман российского военного командования в том, что оно было уверенно, что теперь полностью контролирует небо над Украиной. Именно поэтому российская авиация активно перешла к поддержке сухопутных группировок, но позже в Кремле поняли, что просчитались. Когда самолет за самолётом ВСУ начали "приземлять" противника, то в РФ наконец-то пришло прозрение, что украинская ПВО и авиация все еще на ходу. Военные Украины начали активно сбивать российские "сверхсовременные" самолеты Су-34 и Су-35, модернизированные МиГ, а также хваленые пропагандистами ракеты "Искандер" и "Калибры".

"Этот катастрофический для врага просчет и предоставил крайне необходимую для нашей ПВО передышку и время на перегруппировку", — отметил генерал. 

Михаил Забродский добавил, российские генералы, прошедшие войну в Сирии, думали, что имеют хороший боевой опыт и могут планировать операции наперед, готовясь к войне против Украины, но все оказалось совсем иначе.

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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3635270-mihajlo-zabrodskij-persij-zastupnik-golovi-komitetu-vr-z-pitan-nacbezpeki-oboroni-i-rozvidki-generallejtenant.html?fbclid=IwAR29ilTFPoCNMoDMQKNLanLi54yxJNmNK0MJgAXV_iF9l1WLIRB4AGMw0ow
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