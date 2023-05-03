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В ВСУ рассказали, откуда РФ запускала дроны по Украине ночью

Россияне били дронами по Украине с Азовского моря и с аэродрома в Брянской области

сегодня, 09:17
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор не придумывает ничего нового во время атаки дронами-камикадзе по территории Украины. Так, в ночь на 3 мая, российские оккупанты запускали БПЛА с Азовского моря и с аэродрома в Брянской области. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ рассказали, откуда РФ запускала дроны по Украине ночью

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

"Уничтожен 21 ударный дрон из 26. Атаковали, конечно, с двух направлений еще до полуночи. Традиционно атакуют с аэродрома Сеща Брянской области, это с севера нашей страны, а также с восточного побережья Азовского моря. Именно оттуда противник также часто наносит удары", — рассказал Юрий Игнат.


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Отметим, во время ночной атаки российскими дронами в ночь на среду, 3 мая, Воздушные силы ВСУ сбили 21 из 26 запущенных "шахедов". В частности, Киев этой ночью также был атакован дронами-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили все летевшие на столицу вражеские БПЛА. В результате воздушной атаки противника жертв и разрушений нет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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