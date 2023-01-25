В ВСУ рассказали, остались ли еще украинские защитники в Соледаре

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Кравцев Сергей
На сегодняшний день Соледар Донецкой области оказался временно оккупированным городом, туда зашел враг. Украинские защитники вынуждены были выйти из города и отойти на ранее подготовленные позиции, чтобы сохранить жизни бойцов. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет "Суспильне".
Соледар. Фото: из открытых источников
Он добавил, что линия фронта в Соледаре была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.
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