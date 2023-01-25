В ВСУ рассказали, остались ли еще украинские защитники в Соледаре

На сегодняшний день Соледар Донецкой области оказался временно оккупированным городом, туда зашел враг. Украинские защитники вынуждены были выйти из города и отойти на ранее подготовленные позиции, чтобы сохранить жизни бойцов. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, пишет "Суспильне".

Соледар. Фото: из открытых источников

"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили (ВСУ, — ред.) максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", — отметил Сергей Череватый.

Он добавил, что линия фронта в Соледаре была выровнена: ни окружения, ни взятия в плен украинских военных не было.

"Это война. Каждый военачальник действует с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убой. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага", — рассказал Череватый.

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