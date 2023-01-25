Не только Соледар и Бахмут: россияне заявляют, что начали наступление на еще один город Донбасса

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Кравцев Сергей
Российские пропагандисты и военкоры начали утверждать, что якобы оккупанты начали массированное наступление на Угледар, который расположен всего в 28 километрах к юго-западу от Донецка. Но несмотря на такие заявления, правды в словах захватчиков мало. На самом деле эти заявления не соответствуют действительности и призваны лишь создать позитивный фон для российской армии, которая уже давно не демонстрирует в Украине важных побед и не может серьезно продвинуться ни на одном из направлений. Как передает портал "Комментарии", в этом уверены аналитики Института изучения войны.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Так, российские пропагандисты утверждали, что российские военные 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота "прорвали оборону" Украины в районе Угледара и "продвинулись" севернее Павловки, а также западнее Николаевского. Свои заявления они пытались подкрепить словами командира рашистского батальона "Восток" Александра Ходаковского. Однако тот отредактировал свой первоначальный пост в социальных сетях и удалил упоминания о конкретных российских подразделениях. Также пропагандисты говорили о том, что российские военные якобы продолжают наступательные операции в направлении Угледара, а также в районе Великой Новоселки.
Помимо этого, эксперты указали на то, что признаков реального возобновления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет. Все дело в том, что рашисты потратили много сил на это еще в ноябре.
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