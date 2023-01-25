logo

BTC/USD

22639.57

ETH/USD

1547.81

LTC/USD

87.37

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не только Соледар и Бахмут: россияне заявляют, что начали наступление на еще один город Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Соледар и Бахмут: россияне заявляют, что начали наступление на еще один город Донбасса

Аналитики ISW утверждают, что на самом деле признаков реального возобновления наступления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет

сегодня, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские пропагандисты и военкоры начали утверждать, что якобы оккупанты начали массированное наступление на Угледар, который расположен всего в 28 километрах к юго-западу от Донецка. Но несмотря на такие заявления, правды в словах захватчиков мало. На самом деле эти заявления не соответствуют действительности и призваны лишь создать позитивный фон для российской армии, которая уже давно не демонстрирует в Украине важных побед и не может серьезно продвинуться ни на одном из направлений. Как передает портал "Комментарии", в этом уверены аналитики Института изучения войны.

Не только Соледар и Бахмут: россияне заявляют, что начали наступление на еще один город Донбасса

Российские военные. Фото: из открытых источников

Так, российские пропагандисты утверждали, что российские военные 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота "прорвали оборону" Украины в районе Угледара и "продвинулись" севернее Павловки, а также западнее Николаевского. Свои заявления они пытались подкрепить словами командира рашистского батальона "Восток" Александра Ходаковского. Однако тот отредактировал свой первоначальный пост в социальных сетях и удалил упоминания о конкретных российских подразделениях. Также пропагандисты говорили о том, что российские военные якобы продолжают наступательные операции в направлении Угледара, а также в районе Великой Новоселки.

"ISW не зафиксировала каких-либо видеозаписей, указывающих на то, что российские войска начали локальное наступление в районе Угледар по состоянию на 25 января. Российские источники, вероятно, намерены повторить аналогичные продолжающиеся действия в Запорожской области, где российские источники распространили утверждения о локализованных российских наступлениях без каких-либо подтверждений, чтобы отвлечь внимание от того факта, что российские силы не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении вокруг Бахмута", — отметили в ISW.

Помимо этого, эксперты указали на то, что признаков реального возобновления российских оккупантов в западной части Донецкой области нет. Все дело в том, что рашисты потратили много сил на это еще в ноябре.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ISW рассказали, что поможет ВСУ нанести поражение армии РФ и освободить территорию Украины.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-24-2023
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!