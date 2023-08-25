В ВСУ рассказали, как удается обходить ПВО оккупантов и бить по Крыму

Украинские защитники реагируют на работу противовоздушной обороны противника в оккупированном Крыму. Военные знают, как обходить ПВО захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Наталия Гуменюк. Фото из открытых источников

В ВСУ подтвердили, что практически ежедневно удается атаковать полуостров дронами. Но перед этим Силы обороны анализируют работу ПВО на оккупированном полуострове.

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"Реагируя на их работу, мы делаем вывод: где они, сколько их и как им противодействовать… Да, действительно, они собирали силы там давно, разворачивали системы долгое время. Это означает только одно — скорее всего, их координаты будут нам непременно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система противовоздушной обороны у них еще достаточно мощная, но у нас есть определенные лайфхаки, чтобы ее обходить", — рассказала Наталия Гуменюк.

По ее словам, то, что россияне утверждают о якобы успешно работе ПВО – лишь отговорки, чтобы не создавать паники среди местного населения, демонстрировать видимость, что ситуация под контролем.

Также, отметила спикер, россияне пытаются не сосредотачивать в одном месте свою технику, чтобы уберечь ее от ударов. Но это россиян не спасает, потому как ВСУ знают, как поражать технику даже, когда она рассредоточена.

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