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В ВСУ рассказали, как удается обходить ПВО оккупантов и бить по Крыму

Наталия Гуменюк заявила, что система ПВО оккупантов в Крыму еще мощная, но у нас есть лайфхаки

сегодня, 16:45
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники реагируют на работу противовоздушной обороны противника в оккупированном Крыму. Военные знают, как обходить ПВО захватчиков. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

В ВСУ рассказали, как удается обходить ПВО оккупантов и бить по Крыму

Наталия Гуменюк. Фото из открытых источников

В ВСУ подтвердили, что практически ежедневно удается атаковать полуостров дронами. Но перед этим Силы обороны анализируют работу ПВО на оккупированном полуострове.


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"Реагируя на их работу, мы делаем вывод: где они, сколько их и как им противодействовать… Да, действительно, они собирали силы там давно, разворачивали системы долгое время. Это означает только одно — скорее всего, их координаты будут нам непременно известны, потому что такое скрыть очень сложно, хотя они пытаются. Система противовоздушной обороны у них еще достаточно мощная, но у нас есть определенные лайфхаки, чтобы ее обходить", — рассказала Наталия Гуменюк.

По ее словам, то, что россияне утверждают о якобы успешно работе ПВО – лишь отговорки, чтобы не создавать паники среди местного населения, демонстрировать видимость, что ситуация под контролем. 

Также, отметила спикер, россияне пытаются не сосредотачивать в одном месте свою технику, чтобы уберечь ее от ударов. Но это россиян не спасает, потому как ВСУ знают, как поражать технику даже, когда она рассредоточена. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – в сети активно обсуждается уничтожение российской зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму, которую считают "визитной карточкой" россиян. Чем обернется для россиян потеря передового ЗРК? О чем вообще говорит ситуация? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.




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