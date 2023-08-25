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В Крыму после «прилета» погибшие и много раненых россиян: подробности

Взрывы прозвучали там, где дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ

сегодня, 10:44
Автор:
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Кравцев Сергей
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В селе Перевальное Симферопольского района сообщают о взрывах. Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

В Крыму после «прилета» погибшие и много раненых россиян: подробности

Крым. Фото из открытых источников

Местные сообщают, что вследствие "прилета" подтверждена гибель троих оккупантов, также очень много раненых. Пострадавших привезли в симферопольский госпиталь на ул. Горького.


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В последнее время и дня не проходит, чтобы в аннексированном Крыму не раздавались взрывы, не поступали сообщения о погибших и раненых среди оккупантов. 

В большинстве случаев взрывы в Крыму связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению российских солдат, техники и складам с боеприпасами.

Только сегодня ночью в нескольких районах Крыма прозвучали взрывы, а Минобороны РФ заявило о якобы атаке 42 дронов.

Кроме того, вчера украинская разведка высадилась в Крыму. Возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут произошла битва в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Наши разведчики также вывесили в Крыму украинский флаг.

Читайте также на портале "Комментарии" - с начала августа явно участились атаки временно оккупированного Крыма, Москвы и Подмосковья с помощью беспилотников. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предупредил, что вскоре инциденты с "неустановленными беспилотниками" в РФ, а также на временно оккупированных ей украинских территориях, станут нормой. Что можно сказать о беспилотной войне на данный момент? Чего ожидать в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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Источник: https://t.me/Crimeanwind/40574
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