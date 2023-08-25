В Крыму после «прилета» погибшие и много раненых россиян: подробности

В селе Перевальное Симферопольского района сообщают о взрывах. Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Крым. Фото из открытых источников

Местные сообщают, что вследствие "прилета" подтверждена гибель троих оккупантов, также очень много раненых. Пострадавших привезли в симферопольский госпиталь на ул. Горького.

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В последнее время и дня не проходит, чтобы в аннексированном Крыму не раздавались взрывы, не поступали сообщения о погибших и раненых среди оккупантов.

В большинстве случаев взрывы в Крыму связаны с успешными ударами наших защитников по скоплению российских солдат, техники и складам с боеприпасами.

Только сегодня ночью в нескольких районах Крыма прозвучали взрывы, а Минобороны РФ заявило о якобы атаке 42 дронов.

Кроме того, вчера украинская разведка высадилась в Крыму. Возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут произошла битва в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Наши разведчики также вывесили в Крыму украинский флаг.

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