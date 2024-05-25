В ВСУ рассказали, как российские РЭБы сделали неэффективными западные ракеты

Точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов.

Точность западного вооружения резко упала. Фото из открытых источников

Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Издание пишет, что уровень успешных поражений целей снарядами Excalibur упал до 10%. Шесть месяцев назад, когда украинцы сообщили о проблеме, Вашингтон прекратил поставки снарядов Excalibur.

Издание отмечает, что системы HIMARS в течение первого года применения успешно уничтожали составы с вооружением россиян и командные пункты, но на второй год их начали глушить российские РЭБы.

Как пишет The Washington Post, неэффективность привела к тому, что очень дорогие американские снаряды все чаще стали использовать для поражения менее приоритетных целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимость проведения в России новой частичной мобилизации станет неизбежной до конца 2024 года или начала 2025 года. Как пишет Financial Times со ссылкой на источник, близкий к руководству российской армии, властям России, возможно, придется выйти за рамки нынешней стратегии набора военнослужащих. Такой шаг может быть вызван необходимостью сохранить превосходство российской армии на фронте в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что любая война заканчивается переговорами и соглашениями. Война в Украине может закончиться по финскому сценарию, когда Финляндия после войны с Советским союзом потеряла часть территорий, но сохранилась как государство, заявил командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Александр Бакулин. При этом офицер ВСУ, чья бригада одной из первых вступила в бой с оккупантами в Харьковской области, считает, что Украина уже выиграла войну против России.