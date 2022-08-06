В ВСУ рассказали, как оккупанты на Херсонщине уже готовятся к побегу

Российские захватчики планируют использовать возведенные на Херсонщине временные понтонные переправы для того, чтобы в будущем оттуда бежать. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Глава пресс-центра отметила, что у россиян пока нет идей, как вновь возобновить эксплуатацию Антоновского моста, который стал главной транспортной артерией, по которой они переправляли военную технику из аннексированного Крыма. Оккупанты пытаются подтягивать инженерные ресурсы и другие средства, чтобы отремонтировать мост, но этот процесс не быстрый.

Наталья Гуменюк добавила, по информации западных союзников Украины оккупанты не убирают понтонные переправы, которые соорудили даже вор время обстрелов ВСУ, что может свидетельствовать об очень просто замысле – россияне построили их для того, чтобы на случай ухудшения для них ситуации использовать их для побега.

Кроме того, Гуменюк отметила, что спецслужбы постоянно перехватывают телефонные разговоры оккупантов, в которых те рассуждают, что лучше бежать, когда ВСУ начнут массированно наступать, потому что так больше шансов сохранить свою жизнь.

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