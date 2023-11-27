В ВСУ рассказали, где россияне понесли наибольшие потери: 80% от общих

Россияне наибольшие потери понесут в Донецкой области. Фото из открытых источников

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что россияне в Донецкой области имеют наибольшие потери, которые составляют 80% от общих.



Бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о ситуации на фронте. По его словам россияне и дальше атакуют в нескольких направлениях, в том числе тяжелой техникой и авиацией. Однако украинские силы держат оборону.

"Оккупанты продолжают наземные атаки, потеряли за сутки более 500 человек и 3 танка. Около 80 процентов — в Донецкой области", — пишет Александр Тарнавский в Telegram.

Командующий группировкой войск "Таврия" заявил, что русские совершили 649 артиллерийских обстрелов и нанесли 17 авиаударов. В зоне ответственности генерала произошло 37 боевых столкновений. В результате потери врага составляют 514 человек. Еще один русский солдат был взят в плен. Украинским силам удалось уничтожить в целом семь единиц военной техники и еще семь повредить.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что майор Нацгвардии рассказал о боях в Авдеевке . По его словам, началась третья волна наступления оккупантов, которые "лезут из всех щелей". Это позволяет украинским силам уничтожать большое количество оккупантов и вражеской тяжелой техники.

Также "Комментарии" писали, что генерал Сергей Наев сделал тревожное предупреждение о войне против России. По словам украинского генерала, Россия получает все больше военной помощи от стран "оси зла", то есть Северной Кореи и Ирана, что в конечном случае может расширить границы линий фронта с юга и востока Украины на остальную страну.