В ВСУ рассказали, что с запасом российских ракет

Есть целый ряд ракет, используемый российской армией при обстрелах по территории Украины, которые идут фактически с конвейера. Противник тратит на удары больше запасов, чем может пополнить. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на слова спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

"На российских ракетах есть дата маркировки. Некоторые типы ракет уходят фактически с конвейера. Например, выпущены летом, осенью. Это "Калибр" и Х-101. Возможно, "Искандер". Они тратят больше запасов, чем пополняет производство", — отметил Юрий Игнат.

По словам спикера Воздушных Сил Украины, показатель ракетного дефицита в России можно еще усилить, если ввести против врага более жесткие санкции, которые будут контролироваться международным сообществом.

Стоит отметить, что сегодня Россия провела очередной массированный ракетный обстрел территории Украины.

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