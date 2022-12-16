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В ВСУ рассказали, что с запасом российских ракет

Спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат заявил. что россияне выпускают по Украине ракеты сразу с конвейера

сегодня, 17:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Есть целый ряд ракет, используемый российской армией при обстрелах по территории Украины, которые идут фактически с конвейера. Противник тратит на удары больше запасов, чем может пополнить. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на слова спикера Воздушных Сил Украины Юрия Игната в эфире телеканала "Киев".

В ВСУ рассказали, что с запасом российских ракет

Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

"На российских ракетах есть дата маркировки. Некоторые типы ракет уходят фактически с конвейера. Например, выпущены летом, осенью. Это "Калибр" и Х-101. Возможно, "Искандер". Они тратят больше запасов, чем пополняет производство", — отметил Юрий Игнат.

По словам спикера Воздушных Сил Украины, показатель ракетного дефицита в России можно еще усилить, если ввести против врага более жесткие санкции, которые будут контролироваться международным сообществом.

Стоит отметить, что сегодня Россия провела очередной массированный ракетный обстрел территории Украины.

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Также издание "Комментарии" сообщало – вслед за отменой впервые за 10 лет пресс-конференции по итогам года и планам на будущее, президент России Владимир Путин отложил свое ежегодное послание к собранию РФ. Также российский диктатор не примет участие в традиционной встрече титулованных участников Ночной хоккейной лиги, проходившей на Красной площади. Действительно ли, как предполагают западные аналитики, Путин испугался провалов – и ему нечего сказать покорному народу и лояльным депутатам? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/kyivtv/34082
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