В ВСУ раскрыли хитрый план России с ночной атакой дронов

Российские войска пытаются не только истощить, но и запутать украинскую ПВО. В целом такая тактика врага не есть чем-то новым или необычным. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: armyinform.com.ua

Спикер подтвердил "прилет" этой ночью во Львовской области. По словам Юрий Игната, это произошло, потому что враг сознательно атаковал дронами разные регионы Украины, чтобы растянуть средства ПВО.

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"Враг пытается запутать противовоздушную оборону, прокладывая маршруты заранее новые по разным областям. Для того, чтобы рассредоточить внимание противовоздушной обороны для того, чтобы мы тратили на них силы и силы средства, как минимум зенитные управляемые ракеты", — заявил Юрий Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в настоящее время системы ПВО расположены на наиболее необходимых участках (большие города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики и линию фронта).

Юрий Игнат добавил, что мобильным огневым группам сбивать дроны-камикадзе из стрелкового оружия достаточно проблематично. К тому же, БПЛА летят по руслам рек, используя разные маршруты.

Отметим, этой ночью противник ударил по Украине 30 иранскими дронами "Шахед", 28 из которых удалось уничтожить ВСУ.

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