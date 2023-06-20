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Ночной массированный удар РФ по Украине: в Генштабе раскрыли подробности

По предварительным сведениям, почти все дроны, запущенные противником, уничтожены

сегодня, 08:04
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские оккупанты уже традиционно использовали ночь для нанесения ракетных и дроновых ударов по Украине. Как передает издание "Комментарии", по той информации, которую предоставляет Генштаб ВСУ, противник ударил по Украине 30 иранскими дронами "Шахед", 28 из которых удалось уничтожить ВСУ.

Ночной массированный удар РФ по Украине: в Генштабе раскрыли подробности

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что противник также бил по Запорожью и окрестностям областного центра ракетами С-300, применено семь таких боеприпасов, сведения об атаке уточняются, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке.


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"За прошедшие сутки, враг применил четыре крылатые ракеты "Калибр" и четыре иранские ударные БПЛА "Шахед-136/131". Все восемь воздушных целей были уничтожены", — отметили в Генштабе.

Кроме того, в течение суток противники совершили около 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня и нанесли более 45 авиаударов, есть пострадавшие среди мирных людей.

Вероятность того, что россияне снова нанесут авиационные или ракетные удары по всей нашей территории, продолжает быть высокой.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/?locale=uk_UA
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