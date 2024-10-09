Чиновники, которые говорят о возможном экспорте Украиной беспилотников собственного производства, думают о заработке, а не о усилении обороноспособности государства.

В Украине заговорили об экспорте дронов. Фото из открытых источников

"Только люди, которые максимально далеки от войны и абсолютно ничего не понимают о реальной ситуации в армии с вооружением, могут рассказывать, что нам нужно экспортировать беспилотники", — заявил майор ВСУ Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, украинской армии критически не хватает дронов.

"Все подразделения самостоятельно ищут возможности, чтобы обеспечить себя дронами. Огромная часть потребностей ложится на плечи волонтеров, громад и бизнеса, поставляющих дроны в боевые подразделения. Как государство мы не вышли даже на половину от того, что нужно сегодня на фронте. Украина — первая в мире, кто сейчас нуждается в беспилотниках. Какой может быть экспорт в таких условиях?!" – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отсутствие реальных приговоров за коррупционные действия, направленные на избегание мобилизации военнообязанными, представляет угрозу для государства. "Ситуация с отсутствием ни одного реального тюремного приговора по коррупции в медико-социальных экспертных комиссиях — это приговор самому государству. Эти дела должны стать показательным примером, что так делать нельзя. Зато стали примером, что так можно и нужно делать, потому что за это ничего не будет", — заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если власть как можно быстрее не примет кардинальные решения, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул генерал.