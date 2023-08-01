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В ВСУ прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Юрий Игнат отреагировал на атаку дронов по Москве, отметив, что россияне не могут справиться с БПЛА, которые долетают уже не впервые

сегодня, 10:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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У российских военных в отличие от украинских сил обороны не очень хорошо получается сбивать беспилотники, которые уже не впервые атакуют Москву, ка это было в ночь на вторник, 1 августа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона рассказал полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

В ВСУ прокомментировали атаку беспилотников на Москву

Удары по Москве. Фото: Getty Images

"Российские военные не могут справиться с теми БПЛА, которые где-то там долетают до них уже не впервые. Ну и надеемся, у них не будет опыта (Ред. – убытки)", — заявил Игнат.


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Спикер добавил, что беспилотник – это действительно сложная цель для военных. Как пример, отметил Юрий Игнат, можно взять те же "Шахеды", которые, к сожалению, до сих пор довольно часто долетают к своей цели. Их до сих пор довольно сложно уничтожать в полете. 

Юрий Игнат согласился с тем, что иранские дроны-камикадзе летят медленно, но цель довольно сложная для систем противовоздушной обороны. Украинские защитники имеют определенный опыт, не только Воздушные силы, а все силы обороны имеют опыт сбивать.

Отметим, ночью 1 августа беспилотники атаковали столицу РФ. Один из "прилетов" пришелся по бизнес-центру "Москва-Сити". Стоит отметить, что, начиная с 24 июля удары неопознанных дронов по столице РФ уже стали регулярными.                                                                                             

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