Где цели ВСУ на территории России – в чем смысл нанесения точечных ударов

Практически и дня не проходит, чтобы на территории России не были слышны взрывы. Все чаще "бавовна" случается и на территории Москвы и Подмосковья. Неопознанные беспилотники атакую разные объекты столицы РФ, чем наводят на россиян панику. Какие цели ВСУ на территории России? В чем смысл нанесения точечных ударов по территории РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Атака беспилотника на Москву. Фото: из открытых источников

В ближайшее время и Москва, и московские военные объекты, и восточная граница с Украиной будут подвержены воздействию дальних средств поражения

Военный эксперт Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона заявил, что между Украиной и Россией продолжается развязанная Кремлем война. И поэтому Украина и дальше будет наносить прицельные удары по легитимным целям на территории РФ. Довольно много таких целей как раз сосредоточены в Москве и Подмосковье.

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"В Москве очень много легитимных военных целей. Туда будут идти наши ракеты, наши беспилотники, чтобы их уничтожать, а криворукое российское ПВО, пытаясь их погасить, будет опускать их на головы москвичей", — считает эксперт.

По его словам, помимо столичного региона, у украинской армии очень много целей вдоль восточной границы – от Валуек до Ростова-на-Дону и Таганрога.

"У нас уже стали на боевое дежурство очень серьезные средства, в том числе и беспилотники, которые доходят до Москвы", – отметил Роман Свитан.

Он предупредил, что на вооружении Украины уже есть беспилотники, которые спокойно могут нести до 100 килограмм взрывчатки. Для сравнения это практически авиабомба ФАБ-100.

"Бавовна" в РФ постепенно приучает наших западных партнеров к тому, что "бить по территории России каждый день нормально

Политический эксперт Сергей Назаренко у себя в Facebook высказал мнение, что нанесение точечных ударов по территории РФ должно помочь Западу свыкнуться с новой реальностью о том, что война постепенно переходит на территории страны-агрессора.

По словам Сергея Назаренко, уже появляется тенденция, что на территории РФ что-то горит и взрывается.

"Вспомните, как раньше мы радовались взорванному Крымскому мосту, а когда его взорвали второй раз – уже такое. О подрыве башни "Федерация" в "Москва Сити" забыли уже утром того же дня. И это хорошая тенденция. Сначала украинцы привыкают к войне на территории России, потом привыкнут иностранные партнеры, а потом и россияне", – заявил эксперт.

По его словам, война – это своего рода игра, в которую играют вдвоем. Поэтому такие удары по территории РФ непременно приведут к тому, что предоставление дальнобойного высокоточного оружия и F-16 не будет выглядеть чем-то из мира фантастики, а просто будет очередным логичным решением.

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