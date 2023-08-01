Где цели ВСУ на территории России – в чем смысл нанесения точечных ударов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Практически и дня не проходит, чтобы на территории России не были слышны взрывы. Все чаще "бавовна" случается и на территории Москвы и Подмосковья. Неопознанные беспилотники атакую разные объекты столицы РФ, чем наводят на россиян панику. Какие цели ВСУ на территории России? В чем смысл нанесения точечных ударов по территории РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Атака беспилотника на Москву. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Роман Свитан в эфире общенационального телемарафона заявил, что между Украиной и Россией продолжается развязанная Кремлем война. И поэтому Украина и дальше будет наносить прицельные удары по легитимным целям на территории РФ. Довольно много таких целей как раз сосредоточены в Москве и Подмосковье.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, помимо столичного региона, у украинской армии очень много целей вдоль восточной границы – от Валуек до Ростова-на-Дону и Таганрога.
Он предупредил, что на вооружении Украины уже есть беспилотники, которые спокойно могут нести до 100 килограмм взрывчатки. Для сравнения это практически авиабомба ФАБ-100.
Политический эксперт Сергей Назаренко у себя в Facebook высказал мнение, что нанесение точечных ударов по территории РФ должно помочь Западу свыкнуться с новой реальностью о том, что война постепенно переходит на территории страны-агрессора.
По словам Сергея Назаренко, уже появляется тенденция, что на территории РФ что-то горит и взрывается.
По его словам, война – это своего рода игра, в которую играют вдвоем. Поэтому такие удары по территории РФ непременно приведут к тому, что предоставление дальнобойного высокоточного оружия и F-16 не будет выглядеть чем-то из мира фантастики, а просто будет очередным логичным решением.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему война в этом году точно не закончится – чем ответить РФ на шаги по мобилизации.
Обсуждения
Новости
читач
сегодня, 08:42
Ой, хлопці, це як пукнути з моста у річку. Навіть бульки не підуть. Не варто розпорошуватись на неактуальне.