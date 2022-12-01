В ВСУ предупредили об угрозе ракетных ударов в ближайшее время

Генштаб ВСУ призывает украинцев быть внимательными и не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. С каждым днем угроза ракетных ударов лишь нарастает, и враг может предпринять попытку массированной ракетной атаки по украинским городам в самое ближайшее время. В Черном море все еще находится группировка кораблей России. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ОК "Юг". Также эту информацию подтвердил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

"Сохраняется угроза нанесения в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины и военным объектам. Целью врага является вызвать панику у населения для дестабилизации внутренней обстановки", – отметил Громов.

Замначальника Генштаба также рассказал, что на протяжении всей недели экипажи стратегических бомбардировщиков Ту-95 MC России выполняли полеты в воздушном пространстве Саратовской, Самарской и Оренбургской областей, а также в воздушном пространстве восточной части РФ и акватории Баренцева моря.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вступила в военную зиму. В Белом доме прогнозируют продолжение ракетных ударов по нашей стране со стороны РФ, а также, что фронт не будет "заморожен". Согласны ли с такой оценкой? Чего в обозримом будущем ожидать на собственно фронте, а также на внешнеполитической арене в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

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