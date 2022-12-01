Данилов дал совет украинцам, которые живут в ожидании ракетных ударов

Гражданам Украины не стоит переживать и жить в постоянном стрессе в ожидании массированных ракетных ударов. Если будет опасность, система оповещения заблаговременно предупредит. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: Facebook Данилова

"Я хочу всех успокоить. Когда будет ракетный обстрел, власть обязательно вас об этом будет оповещать. Не надо жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная", – заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что в Украине действует система оповещения, которая неоднократно доказала свою эффективность.

Также Алексей Данилов посоветовал украинцам брать информацию о предстоящих обстрелах только из проверенных источников, ведь Россия делает много "вбросов" в информпространство, пытаясь посеять панику и страх среди украинцев.

Стоит отметить, в Главном управлении разведки считают, что Россия готовит и накапливает ракеты для следующего массированного удара по Украине, также она изучает новые цели и проводит доразведку.

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Также издание "Комментарии" сообщало — ключевые страны G7 продолжают обсуждать ограничение цены на российскую нефть, а также поддержку Украины. Чего ожидать в обозримом будущем – по крайней мере, до конца года, в ракурсе санкций, а также в разрезе финансово-экономической ситуации в Украине и в РФ? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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