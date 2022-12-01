Война в Украине: что ожидать от первого месяца зимы – изменится ли ситуация на фронте

Украина вступила в военную зиму. В Белом доме прогнозируют продолжение ракетных ударов по нашей стране со стороны РФ, а также, что фронт не будет "заморожен". Согласны ли с такой оценкой? Чего в обозримом будущем ожидать на собственно фронте, а также на внешнеполитической арене в ракурсе российско-украинской войны? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Проигрывая чисто в военном плане, россияне пытаются навязать нам квазимир, квазиперемирие

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос поясняет:

"Еще недели две назад я отмечал, что Россия будет продолжать свою кампанию – удары ракетами по украинской энергоструктуре и так далее. И это понимают в Белом доме и не только. Для этого не надо быть сверханалитиком. Россияне об этом говорят и пишут открыто – они будут и далее бить по критической инфраструктуре Украины, надеясь таким образом принудить Киев к переговорам".

Так как на фронте у агрессора особо ничего не получается, он избрал тактику ракетного террора. Отступать от которой не намерен, отмечает эксперт.

"В этом компоненте противник выглядит сильнее, – продолжает он. – В ситуации, когда один нападет, другой защищается, если речь о действиях на фронте, основные потери несет тот, кто атакует. А когда речь о нанесении ракетных ударов с дальнего расстояния, о невозможности ответить – защищаться всегда сложнее. Как практически невозможно прикрыть такую огромную площадь, какая есть в Украине, от подобных ударов".

Кремль использует и ракетные удары, и своих прямых и непрямых агентов в разных странах, пытаясь принудить нас к переговорам, подчеркивает эксперт. Проигрывая чисто в военном плане, россияне пытаются навязать нам квазимир, квазиперемирие. Под это всё добиться ослабления санкций, в том числе касательно экспорта удобрений, сх-продукции.

"Но полученные деньги Москва тут же пустит на войну против нас. Это абсолютно ясная линия поведения, которую видим мы и которую, надеюсь, видят на Западе. А тем, кто не видит, мы должны это максимально пояснять", – акцентирует Олег Белоколос.

Надо готовиться к новым ракетным "волнам"

Директор Института внешне-политических исследований, конфликтолог, доктор политических наук Григорий Перепелица согласен с оценками Белого дома. По его словам, они отвечают тем тенденциями и реалиям, которые происходят на театре боевых действий – на восточном и южном фронте.

"Боевые действия не будут продолжаться, – уверен конфликтолог. – Россия переформатирует свою стратегию, исходя из реальной обстановки, которая динамично меняется. Сейчас фронт фактически остановился. Нет серьезного продвижения ни в нашу сторону, ни в сторону деоккупации. Этому способствовали, во-первых, погодные условия, которые не позволяли нашим войскам продвигаться дальше (мокрая земля). Во-вторых, массовая мобилизация, прошедшая в РФ. На линию фронта прибыла масса "мобиков". И это дало свой результат. Да, они никакие в качественном смысле, но их много в количественном. Что позволило россиянам закрыть рубеж Сватово-Кременная на Луганщине, где мы наступали. И вот уже месяц как линия фронта там фактически не двигается. Более того, оккупанты выстроили там эшелонированную оборону. И вряд ли там будет какое-то продвижение в течение месяца, несмотря на то, что, если ударят морозы, это поспособствует действиям нашей тяжелой военной техники".

Противнику, акцентирует Григорий Перепелица, удалось значительно насытить свои позиции, прореженные ударами нашей артиллерии и ракетных войск, свежемобилизованными. И количественное преимущество теперь на фронте значительно изменилось.

"Ну, а ракетные обстрелы со стороны РФ будут продолжаться. По той простой причине, что мы не можем ничем ответить на этот вызов. Украинская система ПВО работает хорошо, но она не способна перекрыть массированных атак. Так что надо готовиться к новым ракетным "волнам", – предупреждает эксперт. – У россиян запасов хватит примерно на десять таких атак".

Зима не означает прекращения войны, но возможно замедление военных действий

По мнению аналитика Украинского независимого центра политических исследований Юлии Тищенко, ничего не указывает на какие-либо изменения сценариев действий России, изменения в поведении, военной стратегии.

"Обстрелы гражданской инфраструктуры Украины со стороны РФ будут продолжаться. Тут всё зависит исключительно от наличия необходимо количества ракет", – подчеркивает Юлия Тищенко.

Она обращает внимание, что в российских пабликах, приближенных к путинскому режиму, констатируется, что война будет долгой.

"Зима не означает прекращения войны, но возможно замедление военных действий, – продолжает аналитик. – Риторика агрессора остается жесткой и жестокой, обстрелы гражданской инфраструктуры оправдываются – и соответствующая тактика пока остается неизменной".

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