Ракетные удары по Украине и ожесточенные бои зимой: в Белом доме озвучили прогноз

Власти США считают высокой вероятность того, что Россия продолжит наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, а ход боевых действий на земле хоть и может замедлиться зимой, но не остановится. Как передает издание "Комментарии", ссылаясь на "Укринформ", такое заявление во время общения с журналистами сделал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби,

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

"Конечно, россияне не демонстрируют никаких признаков, что они собираются прекратить или уменьшить свои атаки по гражданской инфраструктуре (в Украине), которые они проводят в течение последних нескольких недель", — отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами намерены продолжать помогать Украине с восстановлением пострадавшей критической инфраструктуры, а также укреплять ее противовоздушную оборону. Это приоритет № 1 и работа в этом направлении уже ведется очень активно.

Также Кирби сказал, что, по оценке американской стороны, интенсивность боевых действий в Украине в течение зимних месяцев уменьшится, а воздушные операции будут затруднены из-за погодных условий. В целом же война не будет остановлена на паузу, как этого добивается Москва.

"Это не означает, что, по нашему мнению, все просто замрет — мы абсолютно считаем, что военные операции будут продолжаться в зимние месяцы", — добавил Джон Кирби.

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