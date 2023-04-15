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В ВСУ показали, как россияне уже никуда не уедут на танках под Угледаром

Россияне "отдыхают" в сожженных танках под Угледаром

сегодня, 16:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский опубликовал у себя в Telegram фото уничтоженной российской техники под Угледаром Донецкой области.

В ВСУ показали, как россияне уже никуда не уедут на танках под Угледаром

Танки россиян. Фото: из открытых источников

Александр Тарнавский оригинально подписал выложенное в сеть фото: "Отдыхают орки под Угледаром".


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Силы обороны держат позиции под этим городом, а также не дают врагу приблизиться к Авдеевке.

Генерал отметил, что артиллерия ВСУ работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне.

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Источник: https://t.me/otarnavskiy/36
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