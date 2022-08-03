В ВСУ показали феерическое видео по подрыву эшелона российской техники в Херсонской области

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Лиля Воробьева
Украинские защитники показали, как уничтожили и сожгли эшелон с российской техникой в Бриловке Херсонской области. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Стратегическое командование ВСУ.
Подрыв эшелона с российской техникой в Херсонской области (Иллюстративное фото из открытых источников)
На опубликованных кадрах виден филигранный удар украинских защитников по российскому эшелону. От удара, мощно накрывшего российских захватчиков в Херсонской области, 1 августа оккупанты потеряли не только много своей техники, но и живой силы.
Известно, что в результате этого удара были повреждены еще и находившиеся в районе Беляевки на Херсонщине российские станции радиоэлектронной борьбы.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ отразили вражеские атаки на востоке Украины. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ. Как информирует Генштаб ВСУ, российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледарь, Возрождение – Кодема, Возрождение – Зайцево, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантам урон и отбросили назад.
Также "Комментарии" писали о том, что на юге Украины ВСУ уничтожили российскую станцию спутниковой связи и склады боеприпасов. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг". Враг продолжает ведение боевых действий по границе занимающейся обороны. Создает ударную группировку на Криворожском направлении, целью не допустить прорыва наших войск.
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