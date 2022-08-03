В ВСУ показали феерическое видео по подрыву эшелона российской техники в Херсонской области

Украинские защитники показали, как уничтожили и сожгли эшелон с российской техникой в Бриловке Херсонской области. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Стратегическое командование ВСУ.

Подрыв эшелона с российской техникой в Херсонской области (Иллюстративное фото из открытых источников)

На опубликованных кадрах виден филигранный удар украинских защитников по российскому эшелону. От удара, мощно накрывшего российских захватчиков в Херсонской области, 1 августа оккупанты потеряли не только много своей техники, но и живой силы.