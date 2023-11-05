В ВСУ подтвердили поражение российского корабля носителя крылатых ракет в Крыму

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Slava Kot
Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что украинские силы провели удачную атаку на судоремонтный завод в Крыму, где поразили российский корабль "Аскольд".
Корабль носитель крылатых ракет РФ "Аскольд". Фото из открытых источников
Российские СМИ 4 ноября активно публиковали информацию, что ракеты ударили по заводу в Керчи. Вечером в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, отметив, что был нанесен удар 15 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Крыму. В России указали, что якобы сбили 13 ракет, а две попали в корабль, который получил повреждения.
Утром 5 ноября командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что произошел удар по российским кораблям, в том числе один из самых современных российских кораблей "Аскольд" был поражен. Эту информацию впоследствии подтвердил также спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что поможет Украине изменить ситуацию на поле боя. По словам украинского генерала, мы находимся в новой фазе войны против России, а победу можно одержать благодаря использованию инновационных решений, в частности это развитие беспилотников, противоартиллерийской техники и средств РЭБ. Кроме того, Залужный взял на себя вину за результаты украинского контрнаступления и отметил, что это была его ошибка.
Также "Комментарии" писали, что Россия в ООН сделала циничное заявление об Израиле. Однако представитель Израиля ответил, что Россия сама нарушает международные правила и использует конфликт на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.
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