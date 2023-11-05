В ВСУ подтвердили поражение российского корабля носителя крылатых ракет в Крыму

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что украинские силы провели удачную атаку на судоремонтный завод в Крыму, где поразили российский корабль "Аскольд".

Корабль носитель крылатых ракет РФ "Аскольд". Фото из открытых источников

Российские СМИ 4 ноября активно публиковали информацию, что ракеты ударили по заводу в Керчи. Вечером в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, отметив, что был нанесен удар 15 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу в Крыму. В России указали, что якобы сбили 13 ракет, а две попали в корабль, который получил повреждения.

Утром 5 ноября командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что произошел удар по российским кораблям, в том числе один из самых современных российских кораблей "Аскольд" был поражен. Эту информацию впоследствии подтвердил также спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Он проходил какие-то испытательные работы окончательные, чтобы потом выйти и воевать против нашего государства", — рассказал спикер ПС ВСУ Юрий Игнат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что поможет Украине изменить ситуацию на поле боя. По словам украинского генерала, мы находимся в новой фазе войны против России, а победу можно одержать благодаря использованию инновационных решений, в частности это развитие беспилотников, противоартиллерийской техники и средств РЭБ. Кроме того, Залужный взял на себя вину за результаты украинского контрнаступления и отметил, что это была его ошибка.

Также "Комментарии" писали, что Россия в ООН сделала циничное заявление об Израиле. Однако представитель Израиля ответил, что Россия сама нарушает международные правила и использует конфликт на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь внимание от войны в Украине.