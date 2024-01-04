В ВСУ ответили, началось ли уже усиление мобилизации в Украине

На сегодняшний день усиления мобилизации в Украине нет. Осуществляются стандартные меры по уведомлению. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В ВСУ отметили, мобилизация в Украине продолжается без изменений с февраля 2022 года.

"Осуществляются стандартные меры оповещения в общественных местах. То есть где законом не запрещено, там соответственно представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. Сейчас каких-то усилений или послаблений нет", — пояснил Владимир Фитьо.

Отметим, внесенный 25 декабря 2023 года Кабмином в Верховную Раду законопроект о мобилизации, вызвавший огромный резонанс из-за ряда весьма жестких мер, которые там предлагались, может даже не дойти до зала заседаний. Как заявила заместитель председателя Комитета ВР по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук (фракция "Слуга народа"), к рассмотрению предложат другой вариант. Портал "Комментарии" продолжает обсуждать с экспертами перипетии с мобилизационным законопроектом и его дальнейшую судьбу.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр финансов Сергей Марченко заявил, что на сегодняшний день не может спрогнозировать стоимость дополнительной мобилизации для бюджета на 2024 год. Министр объяснил, что у него пока недостаточно для этого информации. Даже теоретически мобилизовать 500 000 человек – это очень, очень серьезный вызов, заявил министр.



