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В ВСУ отреагировали на прогноз о «смертельном лете»

В ВСУ подчеркивают, за прошедшую неделю и за прошлый месяц потери у врага немалые

сегодня, 15:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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В течение последнего месяца противник активизировал свои усилия на разных направлениях. Количество боев выросло более, чем вдвое. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

В ВСУ отреагировали на прогноз о «смертельном лете»

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики издания The Wall Street Journal выдали прогноз о том, что Украину и Россию ожидает так называемое "смертельное лето", во время которого обе стороны будут иметь большие потери и вероятно не смогут добиться решающего перелома в войне.

Отмечается, что для Украины сейчас задачей будет удержать позиции со свежим западным оружием. В то же время Россия продолжит применять привычную для нее тактику: мясные штурмы ради небольших успехов.

Назар Волошин отметил, что по сравнению с маем июнь действительно был очень активным и горячим. Среди направлений, где шли самые ожесточенные бои: Кураховское, Краматорское и, конечно же, Покровское.

Всего по линии фронта состоялось более тысяч боевых столкновений.

"За предыдущий месяц было почти 1 тыс. 952 и еще предыдущий — было 732 боевых столкновений. То есть, это говорит о том, что враг активизировал свои усилия на разных направлениях", — добавил спикер.

Назар Волошин также рассказал и то, что россияне активизировались на Торецком направлении. За прошедшую неделю там враг провел 114, но успеха не имел.

"Свои прогнозы такого плана я давать не буду. Это будут давать аналитики и эксперты и конечно – Главное управление разведки с данными, фактами и цифрами. Однако скажу, что за прошедшую неделю и за прошлый месяц потери у врага немалые", — подчеркнул Назар Волошин.

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