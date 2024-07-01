Украина или РФ: на Западе спрогнозировали, какая из сторон получит преимущество этим летом

На сегодняшний день нельзя сказать, что Украина или Россия ближе к тому, чтобы получить тотальное преимущество на фронте. Поэтому обе стороны ожидает "смертельное лето". В течение ближайших месяцев, вероятно, погибнут тысячи людей с обеих сторон, но ни одна из них, скорее всего, не сможет добиться решающего перелома. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Линия фронта становится местом кровавого шахматного матча, в котором каждая сторона передвигает фигуры в поисках преимущества, не уступая при этом позиций в других местах", — говорится в материале.

Как пишет издание, для Украины, после неудачного контрнаступления прошлым летом, задача на данный момент состоит в том, чтобы с помощью свежего западного оружия удержать позиции. В то же время, по информации украинских силовых структур, Россия, скорее всего, продолжит применять свой стандартный подход, жертвуя большим количеством войск ради небольших успехов.

Как сказал один из чиновников в интервью СМИ, у россиян нет достаточного количества войск для крупного наступления на Харьков, где они в последнее время активизировались.

"Переброска войск туда приведет к ослаблению других участков фронта", – отметил чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Украине продолжается полномасштабная война. Создается впечатление, что, несмотря на колоссальные потери Россия не собирается останавливаться, продолжая свое наступление. Когда ситуация может измениться? Какие шаги западных партнеров по помощи нашей стране удивляют? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.



