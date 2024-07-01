Как принудить Россию к миру: почему поведение западных партнеров удивляет

На Украине продолжается полномасштабная война. Создается впечатление, что, несмотря на колоссальные потери Россия не собирается останавливаться, продолжая свое наступление. Когда ситуация может измениться? Какие шаги западных партнеров по помощи нашей стране удивляют? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Есть несколько важных моментов

Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона, рассказал, что важнейшим условием принуждения России к миру являются позитивные для Украины изменения на передовой.

По словам эксперта, трек, по которому будет двигаться Украина, прежде всего зависит от ситуации на поле боя, насколько быстро удастся остановить российское наступление.

Эксперт отметил, что в этом уже есть положительные тенденции, "поскольку удается останавливать и враг несет потери".

"Я думаю, что сейчас, учитывая то, что сейчас у нас лимиты на артиллерию выросли в 5-6 раз по сравнению с тем, что было раньше, то есть Украина может позволить себе применять больше снарядов, больше оружия, бить больше по Крыму — это создает И это должно создать условия для того, чтобы Россия увидела, что Украина, несмотря ни на что, настолько, что готова к проведению определенных контрнаступательных действий. И тогда они будут понимать, что им не удается наступать, заставить нас выполнить тот ультиматум. , который Путин объявил. А мы еще готовимся двигаться и освобождать территории", — объяснил Мусиенко.

Поставка чисто оборонительных вооружений, таких как системы Patriot, не может рассматриваться как шаг к эскалации

Военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телемарафона отметил, что промедление западных партнеров с передачей Украине комплексов Patriot выглядит немного странно, особенно на фоне уничтожения российскими энергосистемами страны.

Он подчеркнул, что эти комплексы работают только как "щит", атаковать с их помощью невозможно, так что об эскалации войны речь не идет.

Гетьман подчеркнул, что нам эти средства защиты нужны "как щит при рыцарском бою".

"Ракетой Patriot нельзя нападать. Эти комплексы могут только сбивать враждебные цели. Какая здесь может быть эскалация?", — подчеркнул аналитик.

Эксперт при этом заметил, что Украине, чтобы закрыть небо, одних Patriot будет недостаточно. Он подчеркнул, что непосредственно Patriot – это противоракетная оборона, работающая против баллистических ракет.

"Не сможет Patriot атаковать шахеды, не стоит использовать Patriot для уничтожения крылатых ракет. Он может работать только против "Искандера", С-300, С-400 и против "Кинжала"... Это не волшебное оружие — Patriot. Это средства противоракетной обороны, работающие против баллистики. Точка. Для того, чтобы закрыть полностью небо, нам нужны еще самолеты. И комплексы небольшого радиуса действия, которые работают на 30-50 км. Это именно для того, чтобы сбивать крылатые ракеты, "Шахеды" и другое оружие, которое применяют россияне, мы можем сбивать "Гепардами", нашими мобильными группами", – пояснил Гетьман.

По его словам, в США по их боевым уставам погрузка по уничтожению воздушных целей: 70% погрузки на самолеты, которые должны перехватывать все, что летает, кроме баллистики, и только 30% — наземные зенитно-ракетные комплексы.

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