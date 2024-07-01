Как принудить Россию к миру: почему поведение западных партнеров удивляет

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
На Украине продолжается полномасштабная война. Создается впечатление, что, несмотря на колоссальные потери Россия не собирается останавливаться, продолжая свое наступление. Когда ситуация может измениться? Какие шаги западных партнеров по помощи нашей стране удивляют? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона, рассказал, что важнейшим условием принуждения России к миру являются позитивные для Украины изменения на передовой.
По словам эксперта, трек, по которому будет двигаться Украина, прежде всего зависит от ситуации на поле боя, насколько быстро удастся остановить российское наступление.
Эксперт отметил, что в этом уже есть положительные тенденции, "поскольку удается останавливать и враг несет потери".
Военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман в эфире телемарафона отметил, что промедление западных партнеров с передачей Украине комплексов Patriot выглядит немного странно, особенно на фоне уничтожения российскими энергосистемами страны.
Он подчеркнул, что эти комплексы работают только как "щит", атаковать с их помощью невозможно, так что об эскалации войны речь не идет.
Гетьман подчеркнул, что нам эти средства защиты нужны "как щит при рыцарском бою".
Эксперт при этом заметил, что Украине, чтобы закрыть небо, одних Patriot будет недостаточно. Он подчеркнул, что непосредственно Patriot – это противоракетная оборона, работающая против баллистических ракет.
По его словам, в США по их боевым уставам погрузка по уничтожению воздушных целей: 70% погрузки на самолеты, которые должны перехватывать все, что летает, кроме баллистики, и только 30% — наземные зенитно-ракетные комплексы.
Читайте на портале "Комментарии" — о чем говорят дискуссии внутри НАТО относительно будущего Украины: дождемся ли приглашения.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!