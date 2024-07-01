Ситуация на фронте кардинально изменилась: командир роты рассказал, что происходит

Страна-агрессор не прекращает полномасштабное вторжение в Украине и на части территории Харьковской области украинским воинам стало легче противостоять российским захватчикам. Главная причина в том, что украинцам поступила новая помощь США. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал командир роты оперативного назначения с позывным "Старый".

Бои на Харьковщине. Фото из открытых источников

Военный отметил, хотя американская помощь не была направлена на подразделения пехоты,

"...наша артиллерия работает очень плотно, летуны тоже работают очень хорошо", — поделился защитник.

Воин рассказал, что украинские силы очень оперативно стягивали на Харьковщину, чтобы противодействовать россиянам.

"Оперативность, с которой сюда втянулись наши Силы обороны, была такая, что можно ставить в пример. Пять месяцев мы выполняли боевые задачи в Серебрянском лесу. И за ночь ребята снимаются с позиций, под утро выходят бригадой со всем имуществом, с оружием. И уже на следующий вечер полностью выставляются", — сказал защитник.

"Старый" добавил, что недалеко от села Липцы бои преимущественно происходят в полях, и ландшафт обеим сторонам затрудняет наступательные действия. Фактически бои идут за посадки.

"Деревьев очень мало и прежде всего поля — когда хорошая погода, все движение в нашу сторону сразу будет заметно, не успеют даже выехать из посадки", — отметил командир роты.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, без какого решения Запада победить РФ будет невозможно.

Также издание "Комментарии" сообщало – как принудить Россию к миру: почему поведение западных партнеров удивляет.



