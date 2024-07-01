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Ситуация на фронте кардинально изменилась: командир роты рассказал, что происходит

В Харьковской области бои преимущественно происходят в полях

сегодня, 12:40
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Кравцев Сергей
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Страна-агрессор не прекращает полномасштабное вторжение в Украине и на части территории Харьковской области украинским воинам стало легче противостоять российским захватчикам. Главная причина в том, что украинцам поступила новая помощь США. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал командир роты оперативного назначения с позывным "Старый".

Ситуация на фронте кардинально изменилась: командир роты рассказал, что происходит

Бои на Харьковщине. Фото из открытых источников

Военный отметил, хотя американская помощь не была направлена на подразделения пехоты,

"...наша артиллерия работает очень плотно, летуны тоже работают очень хорошо", — поделился защитник.

Воин рассказал, что украинские силы очень оперативно стягивали на Харьковщину, чтобы противодействовать россиянам. 

"Оперативность, с которой сюда втянулись наши Силы обороны, была такая, что можно ставить в пример. Пять месяцев мы выполняли боевые задачи в Серебрянском лесу. И за ночь ребята снимаются с позиций, под утро выходят бригадой со всем имуществом, с оружием. И уже на следующий вечер полностью выставляются", — сказал защитник.

"Старый" добавил, что недалеко от села Липцы бои преимущественно происходят в полях, и ландшафт обеим сторонам затрудняет наступательные действия. Фактически бои идут за посадки. 

"Деревьев очень мало и прежде всего поля — когда хорошая погода, все движение в нашу сторону сразу будет заметно, не успеют даже выехать из посадки", — отметил командир роты.

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