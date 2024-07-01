Ситуация на фронте кардинально изменилась: командир роты рассказал, что происходит

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор не прекращает полномасштабное вторжение в Украине и на части территории Харьковской области украинским воинам стало легче противостоять российским захватчикам. Главная причина в том, что украинцам поступила новая помощь США. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "УП" рассказал командир роты оперативного назначения с позывным "Старый".
Бои на Харьковщине. Фото из открытых источников
Военный отметил, хотя американская помощь не была направлена на подразделения пехоты,
Воин рассказал, что украинские силы очень оперативно стягивали на Харьковщину, чтобы противодействовать россиянам.
"Старый" добавил, что недалеко от села Липцы бои преимущественно происходят в полях, и ландшафт обеим сторонам затрудняет наступательные действия. Фактически бои идут за посадки.
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