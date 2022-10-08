В ВСУ официально отреагировали на обвал Крымского моста

Украинские защитники продолжают разрушать планы российских оккупантов по подтягиванию резервов на юг Украины. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире "24 канала".

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Наталия Гуменюк не стала утверждать, что к взрыву на Крымском мосту, как основной транспортной артерии, которая связывает аннексированный украинский полуостров и материковую часть России, причастны ВСУ. При этом Гуменюк намекнула, украинская армия только в плюсе от произошедшего, потому что воинам удается разрушать планы врага по подтягиванию резервов на юг Украины. Без функционирования Крымского моста россиянам это будет сделать проблематично.

"То, что они (Ред. — россияне) не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности и железнодорожный маршрут, нас вполне устраивает", — добавила Наталия Гуменюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня с утра на Крымском мосту прозвучал сильный взрыв, после чего начался пожар. Позже выяснилось одна часть автомобильного полотна не выдержала мощи удара и обрушилась в море. Также повреждена вторая часть транспортного полотна. Получил повреждение также железнодорожный мост.

Подрыв Крымского моста остается топ-темой субботы. Эксперты эксклюзивно для издания "Комментарии" рассказали, кто за этим может стоять – и что происходящее означает в ракурсе российско-украинской войны.





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