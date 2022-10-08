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В ВСУ официально отреагировали на обвал Крымского моста

В ВСУ заявили, что украинских защитников вполне устраивает то, что произошло с Крымским мостом

сегодня, 14:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники продолжают разрушать планы российских оккупантов по подтягиванию резервов на юг Украины. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на главу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире "24 канала".

В ВСУ официально отреагировали на обвал Крымского моста

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Наталия Гуменюк не стала утверждать, что к взрыву на Крымском мосту, как основной транспортной артерии, которая связывает аннексированный украинский полуостров и материковую часть России, причастны ВСУ. При этом Гуменюк намекнула, украинская армия только в плюсе от произошедшего, потому что воинам удается разрушать планы врага по подтягиванию резервов на юг Украины. Без функционирования Крымского моста россиянам это будет сделать проблематично.

"То, что они (Ред. — россияне) не смогут использовать очередную транспортную артерию, а в частности и железнодорожный маршрут, нас вполне устраивает", — добавила Наталия Гуменюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — сегодня с утра на Крымском мосту прозвучал сильный взрыв, после чего начался пожар. Позже выяснилось одна часть автомобильного полотна не выдержала мощи удара и обрушилась в море. Также повреждена вторая часть транспортного полотна. Получил повреждение также железнодорожный мост.                                                                                             

Подрыв Крымского моста остается топ-темой субботы. Эксперты эксклюзивно для издания "Комментарии" рассказали, кто за этим может стоять – и что происходящее означает в ракурсе российско-украинской войны.




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