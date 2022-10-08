Кто на самом деле стоит за подрывом Крымского моста – к чему приведет произошедшее

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Кравцев Сергей
Подрыв Крымского моста остается топ-темой субботы. Эксперты экслюзивно для издания "Комментарии" рассказали, кто за этим может стоять – и что происходящее означает в ракурсе российско-украинской войны.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак не исключает, что подрыв на Крымском мосту – дело рук самих россиян.
По его мнению, эскалация на фронте теперь гарантирована. За Крымский мост, ставший символом оккупации украинского полуострова, рашисты точно будут мстить, уверен он. Как уверен и в том, что Украина не дрогнет – и продолжит деоккупацию своих территорий, включая Крым.
Политтехнолог Петр Охотин обращает внимание, что пока нет официальных комментариев со стороны Украины. Троллинг, который устроили представители Офиса президента, а также Минобороны Украины – не в счет.
Однозначно можно считать, продолжает Петр Охотин, что россияне будут все больше задаваться вопросом: "Что же это за "спецоперация" такая, кому она выгодна и почему за авантюры Кремля платить должны простые россияне?". Сначала эти дискуссии будут классически вестись на кухнях, а дальше есть вероятность того, что разговоры выльются и в политические действия, прогнозирует эксперт.
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