Кто на самом деле стоит за подрывом Крымского моста – к чему приведет произошедшее

Подрыв Крымского моста остается топ-темой субботы. Эксперты экслюзивно для издания "Комментарии" рассказали, кто за этим может стоять – и что происходящее означает в ракурсе российско-украинской войны.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

Не исключено, что подрыв Крымского моста – дело рук ястребов, сторонников "войны до победы"

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности Иван Ступак не исключает, что подрыв на Крымском мосту – дело рук самих россиян.

"Цистерны с горючим, идущие по железнодорожной части моста стали явно вторичной целью. Сопутствующим ущербом, скажем так. Основной удар пришелся по автомобильной части строения. Били явно не реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Мы ими столько утюжим Антоновский мост на Херсонщине, а он до сих пор стоит. А тут – сразу обрушение нескольких пролетов. Не исключаю, что этот подрыв – дело рук ястребов, сторонников "войны до победы". Цель – убедить Путина провести решительные действия против Украины. Пойти на открытую войну, в том числе с использованием ядерного вооружения", – поясняет эксперт.

По его мнению, эскалация на фронте теперь гарантирована. За Крымский мост, ставший символом оккупации украинского полуострова, рашисты точно будут мстить, уверен он. Как уверен и в том, что Украина не дрогнет – и продолжит деоккупацию своих территорий, включая Крым.

Ситуация заставит жителей Крыма задаться вопросом о том, могут ли оккупационные власти обеспечить им безопасность

Политтехнолог Петр Охотин обращает внимание, что пока нет официальных комментариев со стороны Украины. Троллинг, который устроили представители Офиса президента, а также Минобороны Украины – не в счет.

"Соответственно, – поясняет он, – пока можем считать происходящее на Крымском мосту просто наказанием россиян высшими силами. Допускаю, что ситуация заставит жителей Крыма задаться вопросом о том, могут ли оккупационные власти обеспечить им безопасность. Возможно, некоторые вспомнят и взрывы в России в 1999 году, которые странным образом совпали с публичной кампанией Владимира Путина".

Однозначно можно считать, продолжает Петр Охотин, что россияне будут все больше задаваться вопросом: "Что же это за "спецоперация" такая, кому она выгодна и почему за авантюры Кремля платить должны простые россияне?". Сначала эти дискуссии будут классически вестись на кухнях, а дальше есть вероятность того, что разговоры выльются и в политические действия, прогнозирует эксперт.

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