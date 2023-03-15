В ВСУ одобрили создание женских подразделений

В ВСУ одобряют идею создания полностью женского военного подразделения, в котором будут проходить боевую службу лишь представительницы прекрасной половины человечества. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на соответствующий ответ на запрос Hromadske пресс-секретаря ВСУ Богдана Сеника.

За Україну воюють 5 тисяч жінок

"Создание женского боевого подразделения в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях положительно повлияет на развитие ВСУ, обеспечит доступ к должностям женщинам и предоставит возможность и равенство прав по прохождению ими военной службы", — сказано в ответе ВСУ.

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Ранее военнослужащая морской пехоты Ярина Чорногуз предложила создать разведывательный, аэроразведывательный, саперный, снайперский, минометный взвод или артиллерийскую батарею для женщин-военнослужащих. При этом сама Чорногуз объясняла, что физическая подготовка женщины отличается от мужской — например, она может бежать медленнее. Поэтому женщине тяжело попасть в боевую роту. А в одном подразделении женщины могли бы быть на одном уровне.

На ноябрь 2022 года в ВСУ проходили службу и работали 59 786 женщин. Из них 41 тысяча – военнослужащие, а 18 тысяч – гражданские работницы: медики и другие специальности. Непосредственно в боевых действиях сейчас принимают участие около 5 тысяч женщин, из них 10% — присоединились к терробороне.

Отметим, что использование "женских батальонов" наблюдалось в ходе Первой мировой войны в армии Российской империи. Так, ударные женские "батальоны смерти", состоявшие исключительно из женщин, были созданы Временным правительством, главным образом с пропагандистской целью — поднять патриотический настрой в армии и устыдить собственным примером солдат-мужчин, отказывавшихся воевать.

Напомним, что ранее Генштаб зафиксировал первое возможное использование противником женщин-заключенных. Так, в одном из плацкартных вагонов, который перевозит из России на Донбасс заключенных, замечены женщины-зэка. Эти мероприятия оккупанты проводят на фоне больших потерь личного состава в Украине, в частности в битве за Бахмут.

Тем временем, стало известно, сколько еще военнослужащих планирует поставить под ружье Россия.