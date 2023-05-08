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В ВСУ объяснили заявления Пригожина: не способен выполнить свои обязательства

Пригожин не может захватить Бахмут, потому критикует российское руководство и говорит о "снарядном голоде".

сегодня, 13:13 comments1200
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Автор:

Slava Kot

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно жаловался на российское военное руководство. Пик заявлений пришелся на начало мая, когда Пригожин объявил о выходе из Бахмута из-за "снарядного голода". Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый объяснил, что скрывается за заявлениями Пригожина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК-Украина.

В ВСУ объяснили заявления Пригожина: не способен выполнить свои обязательства

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото из открытых источников

Сергей Череватый считает, что критика основателя ЧВК "Вагнер" направлена на Минобороны России не из-за малого количества боеприпасов для наемников, а из-за обязательств Евгения Пригожина, которые он не может выполнить.


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"Главное, чем призваны заявления Пригожина — тем, что он взял на себя военные обязательства, не способен их выполнить, в том числе по взятию Бахмута и придумывает эти ерунды о снарядном голоде", — сказал Череватый в эфире телемарафона.

По мнению спикера Восточной группировки, наибольшая проблема лидера вагнеровцев – это постоянные потери личного состава ППК "Вагнер", безрезультатно штурмующие украинские позиции. Кроме того, Пригожин не может постоянно пополнить свои резервы, ведь добровольно идти в группу "Вагнера" согласны только единицы.

"Узники не очень стремятся идти, потому что понимают, что это билет в одну сторону", — считает Сергей Череватый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после заявлений и критики Пригожин получил то, что хотел от российского руководства.

Также "Комментарии" писали, что по запросу основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к министру обороны РФ Сергею Шойгу, лидер Чечни Рамзан Кадыров написал обращение к Путину.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/cherevatiy-poyasniv-navishcho-prigozhin-rozpovidae-1683533541.html
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