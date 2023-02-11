В ВСУ объяснили, зачем оккупанты сбросили авиабомбы на остров Змеиный

Есть всего две причины, почему российские захватчики в ночь на 11 февраля сбросили на остров Змеиный четыре авиабомбы. Первая причина – чтобы создать искусственную победу для своей пропаганды. Вторая причина – проверить готовность украинских защитников оперативно оборонятся. Как передает издание "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Остров Змеиный. Фото: mapio net

"Атаковали они его (Ред. – остров Змеиный) авиабомбами. Это говорит о том, что они намекают на развитие событий, в том числе и на юге", — отметила Гуменюк.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Она добавила, противник пытается создавать информационный фон для себя, не имея реальных успехов, которыми можно похвастаться на юге. Они пытаются создать такую искусственную победу для своей пропаганды.

"Также пытаясь проверить нашу готовность к обороне и разведывать, не обустроили ли мы там уже мощный бастион, который им снова придется штурмовать. На днях они пытались разведывать, а позже решили продемонстрировать свою "силу" и "присутствие". Но что они бомбили? То, что сами там и оставили", — рассказала Наталия Гуменюк.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Белом доме сделали заявление о подготовке россиян к наступлению – назвали сроки.

Также издание "Комментарии" сообщало – стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



